Tropikal desenden gelen yaz mutlulugu

Bu sezon her türlü desen kaçınılmaz bir son gibi. Herkesin dolabında desenli ürünler mutlaka olacaktır. Ancak tropikal desenlerin yeri bir başka. Tropikal desenler zaten yazı simgeleyen desendir. Tropikal desenleri görünce yaz mevsimin geldiğini anlamamak mümkün değil. Fakat bu yıl sanki biraz daha fazla tropikal desen görüyoruz. Öyle ki moda dünyası bu desenlerle dolmuş durumda. Palmiye ağacı, berry, kivi, ananas, kaz üzümü gibi tropik bitki ve meyvelerin desenlerinden oluşan bu renkli ve cıvıl cıvıl desenleri görünce mutlu olmamak imkansız.