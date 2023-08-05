Yürüyen evlere kadın eli

Aydın'da evli ve iki çocuk annesi Burcu Kaçar, çocukluğundan buyana hayalini kurduğu karavan tatilini meslek haline getirdi. Eşinden aldığı destek ile açtığı atölyede farklı tiplerde karavan üreten Kaçar, sipariş yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Türkiye'de karavan üreten tek kadın olan Kaçar, birçok insanın hayali olan karavanın yapım sürecini Yeni Asır'a anlattı.

Karavan yapımının 30 günü bulduğunu söyleyen Kaçar, "Karavan ile eviniz her yerde. Özel tasarım karavanları ile evinizi sırtınızda taşıyabilirsiniz" dedi. Eşi ile evlenmeden önce her zaman bir karavan tatili planlayan Kaçar, çocuklarının dünyaya gelmesiyle bu planı rafa kaldırdı. Çocukları büyüdükten sonra karavan hayalini gerçekleştirmeye karar veren Kaçar, bir dergiden karavan'n nasıl yapıldığını okudu. Hayalini gerçekleştirmek için atölye açan Kaçar, böylelikle karavan imalatına başladı.

"ADIM ATINCA GERİSİ GELİYOR"

GİRİŞİMCİ olmak isteyen kadınlara seslenen Kaçar, "Ev, insanı gerçekten içine çekiyor. Çalışmak daha güzel. Kendi işini yapmak, üretmek, insanlara faydalı şeyler yapmak, en önemlisi sevdiğin işi yapmak çok güzel bir şey. Kesinlikle adım atmalısınız, destek olacak bir sürü firma var. Herkese tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde umutlarını, ümitlerini kırmasınlar. Adım atmalılar, adım atınca her şey oluyor" dedi.

EHLİYET VE RUHSAT DEĞİŞİMİ GEREKMİYOR

YAPIM aşaması 30 iş günü olan karavanlarını tanıtan Kaçar, "Karavanlarımız dört kişilik. Aynı zamanda çok güzel mini bir mutfak, oturma grubu, mini saklama dolaplarımız var. Karavanımızın her yerini değerlendirdik. Banyo ve tuvaletimiz de var. Buzdolabımız için yer de var.

Evinizi sırtınızda taşıyorsunuz, rahatlıkla istediğiniz yere gidip konaklıyorsunuz" dedi.

Karavanlar O1 Belgeli olduğu için 750 kilo altı her aracın çekebileceğini söyleyen Kaçar, "Ehliyet ve ruhsat değiştirmeniz gerekmiyor. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz" dedi.

İLKİ DEPREM BÖLGESİNE

İLK karavanlarını deprem felaketinden sonra Gaziantep'e gönderdiklerini belirten Kaçar, "İlk karavanımızı çadırda yaşayan bir depremzedeye gönderdik. Farklı, projelerimiz de oldu. Karavan tipinde mobil yemek dağıtım araçları yaptık. Deprem bölgesi için 4 tane çorba dağıtım aracı yaptık. Onun dışında bir tane festival için patso dağıtım aracı yaptık. Güzel farklı projelerle ilerliyoruz şu an. Bir kadın girişimci olarak etrafımdan çok güzel tepkiler alıyorum. Sanayi sektöründe, özellikle karavan yapan bir kadın olarak çok duyuldum. Farklı tepkiler aldım, dikkat çektim. Bu da beni çok mutlu ediyor " dedi.