Muğla’nın insan yapımı doğa harikaları

Muğla'nın en çok ziyaretçi çeken doğa harikaları Akçapınar azmağı ve Ağaçlı yol, ilginç hikayeleri ile de dikkat çekiyor. Hergün binlerce kişinin ziyaret ettiği iki doğa harikası, arazilere su basmaması için yapılmış. Aşıklar Yolu olarak da bilinen ağaçlı yola dikilen okaliptüs ağaçları 1930'da suları çekmek için dikilirken köylüler ücretsiz çalıştırılmış.

Yıllar sonra MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'e Muğla ziyareti sırasında köylüler, "Bizi ücretsiz çalıştırdılar" deyince, "Ama güzel olmuş" cevabını almış. Kanocuların gözdesi olan Akçapınar Azmağı da, Ataköy ve Çıtlık köylülerinden izin alınarak, arazilere su basmasını önlemek için yapılmış. Ağaçlı Yol, koruma altında, Azmak da SİT alanı ilan edildi.

İMECE USULUYLE DİKİLDİ

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akçapınar köyü hem Ağaçlı Yol hem de azmak ile hergün yerli yabancı ziyaret çekiyor. Aşıklar Yolu olarak da bilinen ve tüneli andıran yol, yaklaşık 40 yıl öncesine kadar Muğla- Marmaris yolu olarak hizmet verdi. Hemen yanına yeni yol açılınca sadece doğa ve fotoğraf düşkünlerinin akınına uğramaya başladı. Bir çok insan nişan ve düğün fotoğraflarını burada çektiriyor.

Yaklaşık 3 kilometrelik yolun sağına soluna, bölgedeki suyu yutması için Vali Recai Güzeli zamanında 700 okaliptüs ağacı dikilmiş, köylüler ücretsiz, imece usulü çalıştırılmış. Yıllar sonra MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i bir Muğla ziyareti sırasında Gökova Kavşağı'nda karşılayan köylüler, "Ağaçların dikimi için bizi zorla çalıştırdılar" şeklinde serzenişte bulundu.

Türkeş ise ağaçlara bakarak, "Eh, fena da olmamış. Güzel olmuş" cevabını verdi. Yol, halen yürüyüş yolu, fotoğraf, film ve klip çekim alanı olarak kullanılıyor.

LEYLEKLERİN KÖYÜYDÜ

Leylek Köyü olarak da bilinen Akçapınar'da Ağaçlı Yol ile kesişen azmak yanında ve üzerinde tarihi köprü kalıntıları bulunuyor. Yaklaşık 5 kilometre aktıktan sonra Gökova Körfezi'ne dökülen azmak, kanocuların favori yerlerinden biri. Kaynağı Ula'nın Ataköy ve Çıtlık köyleri olan azmakta onlarca su altı - su üstü hayvan türü yaşıyor. SİT Alanı ilan edilen azmak ve Ağaçlı Yol, Akçapınar'ı adeta "Turistik köy" haline getirdi. Onlarca leylek yuvasının bulunduğu ve leyleklerin akıma kapılarak telef olmaması için elektrik hatlarının yer altına alınmasını sağlayan muhtar Şükrü Aslan, hem yolda hem de azmakta en küçük yapılaşma olmasına izin vermiyor.

130 BİTKİ ONLARCA BALIK

Muğlalı yönetmen Yüksel Aksu'nun çektiği Dondurmam Gaymak başta olmak üzere bir çok film ve dizide rol alan "Arap Şükrü" lakaplı Arslan, Akçapınar Azmağı'nın su üstü ve su altı yüzlerce canlıya ev sahipliği yaptığını söyledi, "Yaklaşık 5 kilometrelik bir parkurda tekne ve kano turları yapılıyor. Hem ülke ekonomisine, hem de yöre halkına ekonomik kazanç sağlıyor. Arslan, 1972 yılında Devlet Su İşleri tarafından sel felaketi nedeniyle Akçapınar arazileri sel suları altında kaldığı için Ataköy ve Çıtlık'tan, Akçapınar'ın ortasından bütün arazi sahiplerinden muvafakatname alarak bu kanalı açıldı. Yıllar sonra manzarası ile cazip merkezi haline geldi. Yine Ağaçlı Yol da, bataklığı kurutması için iki tarafına okaliptüs ağaçları dikildi. Hem yol hem azmak köyümüze değer kattı. Her ikisi için de emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. Azmakta 130 tür bitki, onlarca balık türü var. Bunları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok" dedi.