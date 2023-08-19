Afyon’un doğasında serinlik var

Ülkemizde, 'termal' denilince akla ilk gelen merkezlerden Afyonkarahisar, beş yıldızlı otelleri, yeni ve modern tesisleri, çamur banyoları, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleriyle şifa arayanların vazgeçilmez adresidir. Ege'nin, en soğuk illerinden biri olan Afyon, köklü tarihinin yanı sıra "Kaplıca ve sağlık turizmi" ile öne çıkıyor. Uygarlıklar beşiği kent yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Termal suları, insan sağlığını olumlu yönde etkileyen bir terapi imkanı sunuyor. Fiziksel ve ruhsal açıdan yüksek oranda iyileştirici, arındırıcı ve tedavi edici özellikler taşıyor. Cilt hastalıkları, akciğer, karaciğer, romatizma gibi birçok rahatsızlığı tedavi edici etkisi bulunduğu ve 5 bin yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen kaplıcalar bir yandan şifa dağıtırken, bir yandan da huzurlu bir tatilin kapılarını sonuna kadar sizlere aralıyor.

İSHAKLI HAN

Sultandağı yani eski adıyla İshaklı ilçe merkezinde bulunan tarihi yapı, 1249 yılında inşa edilmiştir. Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan yapı oldukça geniş olup, dikdörtgen plan üzerine inşa edilmiştir. Ortadaki avlu kısmında altı boş, kemerli ve çift merdivenli bir gözlem odası bulunmaktadır.

Yüksekten hoş bir görüntü sunan İshaklı Han, basık kemerli taç kapısının süslemeleri ile Selçuklu mimarisinin izlerini en iyi şekilde yansıtmaktadır.

AFYONKARAHİSAR KALESİ

Türkiye'deki en sıra dışı kalelerden biri olan Afyonkarahisar Kalesi, volkanik kaya kütlesine kütlesinin üzerinde bulunmaktadır. Bu yüzden yüksekliği 226 metredir. Kaya kütlesinin çok büyük olması ve tepenin tamamen kaleden oluşması, bu tarihi yapıya muhteşem bir güzellik katmaktadır.

Diğer taraftan Hitit imparatorluğu döneminde milattan önce 1350 yılında yapılmış olması, kalenin tarihi özelliğini artırmaktadır.

KOCATEPE ATATÜRK ANITI

Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1922 yılında bu tepeye gelerek büyük taarruzu başlatması anısına yapılmıştır.

7,5 metre yüksekliğinde olan ve 4 ton ağırlığı bulunan Kocatepe Anıtı, bölgeye gelen turistlerin ilgisini çeken yerlerden biridir.

AFYON ULU CAMİİ

Selçuklu eserlerinden biri olan Afyon Ulu Camii, 1272 yılında inşa edilmiştir. Sahipata Nusrettin hasan talimatı ile yapılan caminin Afyonkarahisar il merkezindeki en eski ve en büyük camilerden biri olduğu bilinmektedir. Caminin ahşap detayları ve sütunları mistik bir görüntülü sunmaktadır.

TAŞHAN

Üveys hanı olarak da bilinen Taşhan Hanı, şehir merkezinde bulunmaktadır.

17. Yüzyılda inşa edildiği bilinen tarihi yapı biraz bakımsızlıktan yıpranmış olsa da, yapılan restorasyon çalışmaları sonrası 2018 yılında sosyal alan olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu güzel hanı mutlaka gezip, görün.

NASIL GİDİLİR?

İzmir- Afyon arası yaklaşık 329 km'dir. Ege coğrafyasında yer almasına rağmen İç Anadolu ikliminin yaşandığı kente ulaşım son derece kolay. Özel aracınızın yanı sıra, otobüs ve tren tercih edilen toplu taşım araçları arasında yer alıyor.

AFYON YEMEKLERİ

Afyonkarahisar, halk kültürünün bütün unsurlarıyla kendine özgü bir çeşitlilik sunar. Bu mutfakta özellikle hamur işleri, haşhaşlı ve kaymaklı yiyecekler ön plana çıkmaktadır.

Başlıca yemekleri arasında sakala çarpan çorbası, çullama köfte, ilibada dolması, sulu köfte, nohut çöreği, göce köftesi ve tarhanası, Özbek pilavı, Afyon salatası, Afyon kebabı, şakşuka, paçik, zürbiye, keşkek ve Emirdağ güveci gibi birçok lezzet yer alır. Dönerken Afyon kaymağı ile meşhur sucuğunu almayı unutmayın.

MİLLET HAMAMI

Millet Hamamı'nın tam olarak ne zaman yapıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak yapısal özellikleri incelendiğinde Osmanlı eserlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Dikdörtgen bir plan üzerine inşa edilen hamam 8 basamaklı bir merdivene sahiptir. Sadece kuzey kısmında 3 pencerenin yer aldığı tarihi hamamın örtülü kare ve kubbesi tahrip olduğu için günümüzde kiremit çatı ile tekrardan yapılmıştır. Anadolu'da bulunan birçok hamama göre oldukça büyük bir yapı olan Millet Hamamı, günümüzde sergi salonu olarak hizmet vermektedir.

AMORİUM ANTİK KENTİ

Emirdağ ilçesinde il merkezinden 70 kilometre uzaklıkta bulunan Amorium Antik Kenti, milattan önce 2 binli yıllarda inşa edilmiştir. Antik kentte yapılan kazı çalışmaları bu yerleşim yerinin Hititler, Yunanlar, Roma ve Bizanslılar dışında Selçuklu ve Osmanlılar tarafından da yerleşim yeri olarak kullanıldığı görülmektedir. Çünkü bu medeniyetlere ait birçok arkeolojik eser ,Amorium Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında elde edilmiştir.

BİNİNLER KAYA EVLERİ

Şuhut sınırlarındaki Bininler Kaya Evleri, tekne mezar kapakları ile birçok kaya evinden farklı bir görüntü sunar. Kaya evlerinin hangi medeniyete ait olduğu bilinmese de geç Roma döneminden günümüze kadar varlığını sürdürdüğü bilinmektedir.

SELİMİYE KAYA MEZARLARI

Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen Selimiye Kaya Mezarları, İscehisar ilçesinde bulunmaktadır. Yumuşak kayaların oyulması ile yan yana inşa edilen kaya mezarları, tek ve aile bölümleri olmak üzere ayrı ayrı yapılmıştır.

TERMAL HAVUZLAR

Afyonkarahisar, şifalı termal sularının beslediği, eşsiz mermerlerinin süslediği Türk hamamları ile kültürel mirasımızı günümüzde de yaşatmaya devam ediyor. Termal sularla beslenen hamamlarda, kesenin, köpük masajının, hamam taşına yatmanın keyfini dilediğinizce yaşayın. Ayrıca, yüzme havuzu, sauna, buhar odası, termal havuz, kar çeşmesi, çamur banyosu, özel aile banyosu, masaj, solaryum cilt bakımı, hidroterapi, ozon terapi, vücut bakımı, aromaterapi gibi hizmetleri ile tatilinize şifa, huzur ve eğlenceyi katmak sizin elinizde. Açık havadaki termal havuzlarda kar manzaralı yüzme keyfi ise eminim unutulmaz bir deneyim olacak.