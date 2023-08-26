Kleopatra’nın aşk iksiri sığla yağı

Muğla bölgesinde geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan sığla ağacından elde edilen sığla yağı ve sığla buhuru üretim çalışmaları, pandemi ve büyük orman yangınları nedeniyle verilen aranın ardından tekrar başladı. Köyceğiz Kavakarası bölgesinde belirlenen 50 hektarlık sığla ormanında 2023 yılı için 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru üretimi planlandı. İhale usulüyle verilen alanlarda sığla yağı üretim işçilerinin çalışmaları bugünlerde yoğun bir şekilde devam ediyor. Nisan ayında başlayıp Ekim ayına kadar devam eden süreçte, sığla ağaçlarından kazınan kabuklar orman teşkilatı tarafından Kavakarası mahallesinde oluşturulan tesiste işlenip sığla yağı ve sığla buhuru elde ediliyor.

KABUKLARI BUHUR VE TÜTSÜ OLUYOR

Ekonomik değeri yüksek olan sığla yağı üretim aşamalarında Kavakarası ve civarında yaşayan köylüler çalışıyor. İç ve dış piyasaya satışı yapılan sığla yağı üretim çalışmalarıyla hem orman köylüsüne hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Mesaisi sabahın erken saatlerinde başlayan günnük işçileri sığla ormanında çalışmalarını ikişerli ekipler halinde gerçekleştiriyorlar. Sığla ağacının gövdesinde ilk olarak "kızıllatma" adı verilen işlem yapılıyor. 15 gün sonra kızıllatma yapılan ağaçlardan reçine ve kabuklar sıyrılıyor. Kabuklar çuvallarla sığla yağı üretim merkezine taşınıyor. Bir süre kaynatma işleminden geçirilen kabuklar daha sonra pres makinasında sıkılıyor. Yağı çıkarılan günnük kabukları buhur-tütsü amaçlı kurutulup kullanılıyor. Kazanda biriken sığla yağı ise cam kavanozlara alınıp satışa sunuluyor.

GERÇEK OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR

Sığla yağını satın alırken katkısız olmasına özen göstermelisiniz. Peki orijinal sığla yağı nasıl anlaşılır? Gerçek bir sığla yağı petrole benzeyen kokusu ve koyu kıvamıyla kendini belli eder. Rengi ise koyu hardal ile tahin rengi arasında bir tondadır. Sığla yağı eğer doğal ve katkısız ise suyla karıştırılıp içilebilir. Faydalarını en verimli şekilde görebilmek için satın alınan sığla yağı orijinal olmalıdır.

ANADOLU'NUN ŞİFA AĞACI

Endemik bir tür olan Sığla Ağacı, Anadolu'nun yanında dünyada sadece Amerika ve Çin'in belli bölgelerine doğal sığla ormanı bulunuyor. Sığla ağacından elde edilen sığla yağı binlerce yıldır şifa kaynağı olarak biliniyor. Ağrıyı dindirir: Sığla yağı kan dolaşımını hızlandıran ve ağrıyı kesen bir özelliğe sahiptir. Baş ağrısı ve kas ağrısı konusunda oldukça etkilidir. Özellikle de kireçlenmeden dolayı yaşanan ağrılar için sığla yağı tavsiye edilir. İltihapları temizler: Sığla yağı güçlü bir mikrop kırıcıdır. Ciltte oluşan iltihapları ise kısa sürede iyileştirir ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Cilt bakımında kullandığınız takdirde cildinizi temizlemiş olursunuz. Strese iyi gelir: Sığla yağında bulunan mineraller, hormonları düzenler ve strese neden olan faktörlerin hafiflemesini sağlar. Aromaterapi alanında da kullanılan sığla yağı, sinir ve stresi ortadan kaldırır. Bedenin ve ruhun rahatlaması için banyo suyuna ekleyebilirsiniz. Uyku sorunlarını giderir: Sığla yağı uyku problemleri için de sıkça kullanılır. Sığla yağı ile yapılan masaj ve aromaterapi, uyku düzensizliği yaşayan kişilere büyük fayda sağlar. Strese bağlı yaşanan uyku bozukluğundan uzaklaşmak için odanızda sığla yağı bulundurabilirsiniz. Kanamayı durdurur: Sığla yağı, kanamayı durdurma özelliği ile de biliniyor. Doğal sığla yağını kesilen cildinize sürdüğünüzde oradaki kanamayı yavaşlatarak durdurduğunu görebilirsiniz. Ayrıca kan akışı sırasında damarın ve cildin mikrop almasını da önleyerek koruyucu bir görev üstlenir. Sindirimi rahatlatır: Reflü gibi mide sorunlarını iyileştiren sığla yağı, bağırsak hareketlerini düzene sokar ve şişkinliği ortadan kaldırır. Hazımsızlık gibi problemlerle de başa çıkan sığla yağı, mide sancılarının da önüne geçer. Mide hastalıkları için suya eklenip içilmesi önerilir. Cildi besler ve yeniler: Çeşitli cilt hastalıkları için yararlı olan sığla yağı egzama etkilerini hafifletir ve egzamadan dolayı yaşanan kaşıntıları dindirir. Sığla yağı sabunu kullandığınızda, cildinizin ölü hücreden arındığını ve daha canlı bir görünüme kavuştuğunu görebilirsiniz. Zihin açar: Sığla yağının keskin kokusu sinir hücrelerini uyarır ve zihnin açılmasını sağlar. Dikkat bozukluğu gibi durumlarda, oda içinde yer alan sığla yağı zihnin daha disiplinli olmasına destek olur. Yorgunluk anında sığla yağından faydalanıp dikkatinizi işiniz üzerine toplayabilirsiniz. Saçları canlandırır: Sığla yağı sabunu kullanarak saç köklerinizi besleyebilir, saç tellerinizin de canlanmasını sağlayabilirsiniz.Dökülmeleri ve kepek problemini azaltır.

TARİHİNDE GÜZELLİK VE ŞİFA VAR

Geçmişte Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın "aşk iksiri" ve parfüm olarak kullandığı sığla yağı, Hipokrat döneminden beri ilaç olarak da kullanılmıştır. Eski Mısırlılar sığla yağını mumyalama işlemleri sırasında da kullanmışlardır. Batmış Fenike gemilerinden çıkarılan içi sığla yağı dolu amforalar geçmişte sığla yağının Akdeniz ticaretinde önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.

FARKLI YÖNTEMLERLE CİLDE UYGULAYABİLİRSİNİZ

Sığla yağı kullanımı direkt ya da sulandırılarak olabilmektedir.

- Banyo suyuna birkaç damla sığla yağı ekleyerek cildin rahatlamasını sağlayabilirsiniz.

- Bir makyaj pamuğu üzerine dökeceğiniz birkaç damla sığla yağı ile cildinizi temizleyebilirsiniz. Bu şekilde yapacağınız uygulama sayesinde cildiniz mikroptan arınacak ve tazelenecektir.

- İlk defa sığla yağı kullanacak olanlar, çene bölümüne bir damla sığla yağı damlatıp 5 dakika kadar beklemelidir. Kızarma ve kaşıntı olmadıysa kullanıma devam edebilirsiniz.

- Kas ve kemik ağrıları için; diz kapaklarına ve dirseklere sığla yağından 1 - 2 damla sürülür ve masaj yapılır.