Meme kanseri habercilerine dikkat

Meme kanseri kadınlarda görülen en sık kanserdir. Kadın kanserlerinin yaklaşık olarak üçte birini meme kanserleri oluşturmaktadır.

Batı ülkelerinde 1/8 ülkemizde ise 1/12 kadın yaşam boyunca meme kanserine yakalanmaktır. Memeler vücudun dışında yer alan dış organlardır. Bu organda gelişen değişimler ve olası kanser gelişmesi daha erken yakalanabilir.

Bu sayede meme kanseri için erken tanı ve uygun tedavi yapılabilir. Bu açılardan belirtilerin iyi bilinmesi önerilir.

KİTLE, KIZARIKLIK VE ŞİŞLİK

Memede kitle saptanması; En sık rastlanan belirtidir. Ülkemizde yapılan bir araştırmada meme kanserlerinin %90 memede kitle ile tanı konulmaktadır.

Meme derisinde kızarıklık, sişlik ve ödem olabilir. Özellikle meme derisine yakın tümörlerde sık rastlanan bir özelliktir.

Memede büyüme, şekil bozukluğu ve deformasyonlar da meme kanseri belirtisi olabilir. Meme başında çekinti, kızarıklık ve kırmızı pembe akıntılar kanser habercisi olabilir.

KENDİ KENDİNE MUAYENE

Meme kanseri belirtileri konusunda kadınlarımız bilgili ve duyarlı olmalı olası belirtilerde zaman kaybetmeden meme doktoruna başvurmaları beklenmektedir.

Kadınlarımızın kendi kendine meme muayenesi yapmaları son derece yararlıdır.

Bu şekilde hem bedenlerine tanımaları (farkındalıları artar) hem de olası memedeki değişiklikte erken farketmeleri mümkün olur. Meme kanseri mamografi taramaları 40 yaşında başlamaktadır.

Meme kanserinin erken tanısında son derece önemlidir. Gelişmiş batı ülkelerinde tüm meme kanseri tanılarının %30 mamografik tarama ile erken tanı olarak yapılmaktadır. Kanser ele gelmeden erkenden saptanmaktadır. Kadınlarımız tarama programlarına katılmalıdır.

Ülkemizde KETEM'lerde ücretsiz olarak 40 yaşından sonra iki yılda bir mamografiler çekilmektedir. Sağlıkla Kalın...