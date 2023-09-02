Genç yeteneklerin koleksiyonları İzmir’de

GENÇ yeteneklere ilham vermek için 2018'den bu yana düzenlenen ve 2019 yılında "Tekstil Sektörünün En İyi Yetenek Programı" seçilen Sun Design Project'in Project'in 5.dönemi sona erdi. Moda Tasarım, Tekstil Tasarım ve Grafik Tasarım üzerine eğitim gören genç yeteneklere odaklanan program moda sektörüne genç tasarımcıların kazandırılmasını hedefliyor.

2023 yılı için 10 Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencisi programda yer almaya hak kazandı. Dijitalleşmeye önem veren çalışmalarıyla Sun Tekstil, programın ilk iki haftasında katılımcı öğrencilere sağladığı 3D çizim ve tasarım eğitimi ile gençlerin kariyerlerine farklı bir bakış açısı kazandırmaya odaklandı.

İZMİR'DE SERGİLENECEK

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Melis Vekiloğlu, "Bu proje sayesinde, genç ve yetenekli öğrencilerin araştırma, tasarım, numune, kalıp ve üretimden başlayarak hazır giyim üretim sürecinin tüm aşamalarından geçerek iş deneyimi kazanmalarını destekliyoruz. Yaratıcı endüstriyi desteklemenin ve bu tür fırsatları genç yeteneklere sunmanın hayati olduğuna inanıyoruz.

Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz Sun Design Project programımızda farklı üniversitelerden seçilen 10 Tekstil ve Moda tasarımı öğrencimiz, Sun Tekstil'in İzmir'deki merkezinde, kendi kapsül koleksiyonlarını üretme fırsatı buldu" şeklinde konuştu. Hazırlanan koleksiyonlar, Sun Tekstil merkez yerleşkesinde bir hafta boyunca sergilenecek.