Şehre festival tadında dönüş

Yaz mevsiminin bitişini haber veren Eylül ayı bir yandan da şehrin tekrar canlanması da demek oluyor. Konserler, tiyatrolar sergiler birbiri ardına açılıyor. Ancak özellikle festivaller şehri canlandıran etkinliklerin başında yer alıyor. Yazlık yerlerde artık sezonu kapatan yaza veda festivalleri şehirde ise yerini şehri dönüş etkinliklerine bırakıyor. Eylül ayında İzmir'de de pek çok festival ketlileri şehre alıştırmak için gün sayıyor.

Foça, bu hafta Cinatı Caz Festivali'ne ev sahipliği yaparken haftaya Camptival ve Summer Camp ile yazın son günlerini değerlendirme şansı sunacak. Urla ise eylül ayının ortasında cazın ustalarını ağırlayacak. Şehirde ise Moto Fest On The Road, Retro Festivali, Fest For Us, Eats and Beats Oktoberfest, İzmir Gurmefest, Rapcore, Alsancak Müzik Festivali ve İzmir Jazz Festivali müzikseverlerle buluşacak.

OPUS MÜZİK FESTİVALİ

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleri ile gerçekleştirilen Opus Müzik Festivali 1-9 Eylül tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleştirilecek. Bodrum'u sanatla buluşturan festival, bu yıl daha güçlü bir kadroyla 6 konsere ev sahipliği yapıyor. Festivalde bu yıl Unesco tarafından "Âşık Veysel yılı" ilan edilen ünlü ozan Âşık Veysel türküleriyle, Bodrum'da yaşayan en önemli Müzik insanı Zeki Müren'de en güzel parçalarıyla anılacak..

CİNATI CAZ FESTİVALİ

CİNATI Caz Festivali, tüm müzik severleri kampa çağırıyor. Onlarca sanatçının katılacağı Cinatı Caz Festivali 2-4 Eylül tarihleri arasında Foça'da yapılacak ve 3 gün sürecek festivalde Kerem Görsev'den Bülent Ortaçgil'e Fatih Erkoç'tan Önder Foçan'a pek çok sevilen sanatçı sahne alacak. Festival etkinlikleri sabah 10'da başlayacak.

EATS AND BEATS OKTOBERFEST

BİR Bavyere klasiği olan Oktoberfest, 30 Eylül'de başlayarak 2 Ekim'de sonlanacak. Eats and Beats Oktoberfest, çadır deneyimi, konserler, partiler ve festival oyunlarını içeriyor. 30 Eylül'de İzmir Arena'da başlayacak festival, 2 Ekim'e kadar sürecek.

ALSANCAK MÜZİK FESTİVALİ

MÜZİĞİN kalbi bir kez daha Alsancak'ta atacak.Alsancak Müzik Festivali 22-23-24 Eylül tarihlerinde İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşecek

SUMMER CAMP FESTİVALİ

2022 yılının yazına doyasıya eğlence, kamp deneyimi, masmavi deniz eşliğinde veda etmek isteyenleri bekleyen bir diğer festival Summer Camp - Yaza Veda Kampı, 9-11 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Festivalde sizleri DJ performansları, dans gösterisi, ateş gösterisi, köpük partisi, sabah egzersizi, vücut boyama, plaj voleybolu turnuvası, dart, frizbi, gün batımı seyri, su sporları / kano / muz, yarışmalar, kamp ateşi, yoga/sabah egzersizi ve Colorfest gibi etkinlikler bekliyor. Festival, 9-11 Eylül tarihlerinde Bueno Beach Club'da gerçekleşecek

CAMPTİVAL FOÇA KAMPI & COLOR FEST

SENE boyunca içinizde biriken enerjiyi üzerinizden atma vakti geldi çattı! Camptival - Foça Kampı & Color Fest, deniz, kum ve müzik üçlüsü eşliğinde bir yaza veda partisi olabilir. 9-10-11 Eylül'de gerçekleşecek bu festivale sadece 18-39 yaş arasındaki bireyler katılabiliyor.

URLA CAZ FESTİVALİ

2019 yılının Eylül ayında ilki gerçekleştirilen Urla Caz Festivali, 2022 yılının Eylül ayında yeniden sizlerle buluşuyor. Bu harika festival 16-18 Eylül tarihlerinde Festival alanında gerçekleşecek. Özenle hazırlanan Urla Caz Festivali, sizleri müzik ve enfes yemeklerle bir araya getiriyor. Özgür müziğe, tarih mutfağına, doğanın güzelliklerine ve caz müziğe doyacağınız bu festivalde sizi pek çok ünlü sanatçı da bekliyor olacak

İZMİR GURMEFEST

29 Eylül-01 Ekim 2023 tarihleri arasında Alsancak Tarihi Hava Gazı Fabrikasında gerçekleşecek olan İzmir Gurmefest ünlü şeflerle workshoplar, kokteyller, yemek standları, lezzetler ve konserler ile hem damaklarda hem de akıllar da iz bırakacak.

İZMİR CAZ FESTİVALI

SUNUCULUĞUNU Okan Bayülgen'in yapacağı İzmir Jazz Festivali, 28-29-30 Eylül tarihlerinde Hilltown Karşıyaka'da gerçekleşecek. 3 gün sürecek festivalde dünyaca ünlü sanatçılar da sahne alacak