Çocugun okul kaygısını kitaplarla yenmek mümkün

Pazartesi günü okullar açılıyor. Bazı aileler çocuklarının ilk kez okula gitmesinden dolayı onlardan daha kaygılı. Bu kaygı aslında ebeveynlerden miniklere geçiyor. Fakat yine de okula başlamak çocukların hayatındaki en büyük değişikliklerden biridir. Çocuklar bazen anne babasından ayrılmak, yeni arkadaşlarla ve öğretmenle tanışmak konusunda heyecan duyarlar. Çoğu zaman ise bu yeni deneyim çocukların korkulu rüyası haline gelebilir. Üstelik doğru yönetilmezse bu olumsuz duygular uzun yıllar hissedilecek okul kaygısı ya da okul fobisi halini alabilir. Böyle durumlarda çocukları okula hazırlayabilmek için kitaplardan yardım almak iyi bir fikirdir. Ancak eğer çocuğunuz okula başlamak konusunda kaygılı değilse o zaman kahramanlarının kaygı ya da korku hissettiği kitapları değil; okulda öğrenilecek yeni becerileri ve edinilecek yeni arkadaşları anlatan kitaplara yönelmeniz daha doğru olacaktır. Okula başlamaktan kaygı duyan minikler için hazırlanan bu listeyi ve çok daha fazlasını D&R raflarında bulabilirsiniz...

AVUCUNDAKİ ÖPÜCÜK AUDREY PENN

Ormanda okul başlıyordu ama Minik Rakun okula gitmek istemiyordu. Onun korkularını yatıştırmak isteyen Anne Rakun, "Avucundaki Öpücük" adını verdiği aile sırrını yavrusuyla paylaştı. Amacı dünyası ne zaman birazcık korkutucu hale gelse, onu çok sevdiğini hatırlamasını sağlamaktı. 1993 yılındaki ilk basımından beri çocukların içini ısıtan bu kitap, okul kaygısı konusunda bir klasik haline gelmiş ve okula, yuvaya başlamak gibi ayrılık anlarında zorluk çeken milyonlarca çocuğa dokunmuştur. Çok sayıda yuva öğretmeni bu öyküyü ilk günde okumayı sever.

OKULA GİTMEK İSTEMİYORUM AYŞEN OY

Deneyimli yazar Ayşen Oy'un Pedagojik Kitaplar Serisinden çıkan kitabı Okula Gitmek İstemiyorum, okul kaygısı kavramını ve çocukların duygularını anlaşılır bir dille anlatan, anne ve babalara okul kaygısını yönetmek konusunda akılcı öneriler veren etkili bir kitap.

ZEYTİN OKULA GİTMEK İSTEMİYOR- CHRİSTİAN LAMBLİN

Fransız yazar Christian Lamblin tarafından yazılan 'Dene, Yanıl, Öğren!' serisinin olan bu kitapta kahramanımız Zeytin okula gitmek istemiyor çünkü ona göre okul hiçbir işe yaramıyor. Arkadaşı Cingöz de karanlıktan korkuyor. Hikaye bu iki çocuğa eğlenceli bir şekilde yol gösterecek biçimde gelişiyor. Şunun da notunu düşelim: Pek çok dile çevrilen bu kitap, çocuk doktoru Edwige Antier'nin okula başlayan çocukların yaşadığı kaygıyı anlamak ve destek olabilmek konusunda öneriler de içeriyor.

OKULA GİTMEK İSTEMEYEN LUKAS

Nadine Brun Cosme imzalı kitap Doğruları Öğreniyorum dizisinde yer alıyor. Okulun ilk günü geldi çattı. Ama Lukas okula gitmemek için çeşitli bahaneler buluyor. Okula vardığında ise bakın o bahaneler nasıl son buluyor... Doğruları Öğreniyorum dizisindeki kitaplar, çocuklarımızın kişisel gelişimleri ve doğru davranış biçimlerini öğrenmeleri için yol gösteriyor.

ELİF OKULA BAŞLIYOR - LİANE SCHNEİDER

Kültür Yayınları'nın sevilen kahramanı Elif, kitabın bu bölümünde anaokulunu bitirip ilkokula başlıyor. Okula başlamak heyecanlı ve eğlenceli gözükse de Elif biraz kaygılı. Neyse ki okuma yazmayı, hesap yapmayı öğrenip bir yandan da yeni arkadaşlar edinirken kaygısı azalıyor.

OKULDA İLK GÜN - MIZMIZ MIRNAV

Yazar Ayla Çınaroğlu ve çizer Mustafa Delioğlu'nun ürünü Mızmız Mırnav okula başlıyormuş. İlk defa okula başlayacak olan Mızmız, hiç tanımadığı bir öğretmenle, hiç tanımadığı bir sürü mırnavla, hiç bilmediği bir ortamda bulunacak olmanın tedirginliğini yaşamaya başlamış. Anne ve babasının tüm cesaretlendirmelerine rağmen Mızmız kendini okula gitmek için bir türlü hazır hissedememiş. İlk gün, hasta olduğunu söyleyip okula gitmemiş. Bu sefer de bir sürü minik mırnavla tanışma imkânını, hoplamaca atlamaca oyununu, hep bir ağızdan söylenecek Haydi Okula şarkısını ve iyi kalpli öğretmeniyle tanışma imkanını kaçırmış... Kitap, okulun cazip yönlerini ön plana çıkararak keyifli bir atmosfer çizdiği için listeye girdi.

OKULUN İLK GÜNÜ

Francesca Sardou ve Romain Sardou 'nun kaleme aldığı kitap Süper Kahraman Ben ve oyuncağı Süper Lulu'nun maceraları küçüklere okuldan korkmamayı, arkadaş edinmeyi, spor yapmayı, yemek yemeyi, emzik bırakmayı, karanlıktan korkmamayı, kibar davranmayı ve iyi kalpli olmayı öğretiyor. Süper Lulu, çok korkuyorum! Bütün gün, tek başıma, arkadaşlarım olmadan bir öğretmenle ne yapacağım? Evet, evet biliyorum. Ağlayacağım hem de bütün gün ağlayacağım! Hem yemekhanede de çikolatalı soğan veriyorlarmış diye duydum. Aç kalırım, daha iyi!