Robotlar duyguları taklit edebiliyor mu?

Teknolojinin hızına yetişmek mümkün değil. Bu sebeple de hem kişiler hem de firmalar hıza ayak uydurmak zorunda. Her gelişme bir adım öne geçmelerine ve yoğun rekabet pazarında yerlerini sağlama almalarına yardımcı olacak. Bütün bunlar dikkate alındığında robotlarla ilgili çalışmaların da oldukça önemli bir konumda bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Peki bu durumda robotlar duyguları da taklit edebiliyor mu? İnsansı robotlar ne kadar gelişti? soruları hangi aşamada...

DUYGUSAL ZEKA YÜKLEMESİ

Aslında en büyük yanılgı, robot denildiğinde ilk akla gelen şey fabrikalarda kullanılan, tehlikeli işleri yapması için programlanabilen metal makinelerin gelmesidir. Bu doğru bir tahmindir ama robotlar bundan daha fazlası. Robotlara insani duyguları da öğretmek için çok fazla araştırma yapılıyor. İnsan duygularını algılama ve bunlara anında cevap verebilme yeteneklerinin geliştirilmesi için robotların yapay zekalarına daha fazla algoritma ekleniyor. Hatta bu çalışmalar yapılırken de karşısındakinin nabız ve solunum hızı, konuşma tonları ya da mimikleri gibi verilerden bilgi toplayan algoritma ile robotun da buna göre bir duygusal zeka geliştirmesi amaçlanıyor. Yani robotlar duyguları anlayabiliyor, onlara öğretiliyor.

KAHKAHA ATAN ROBOT ERICA

Gelişen ve duyguları taklit edebilen başarı robot örneklerinden birisi Erica'dır. Robotların duyguları çözümlemesi alanında yapılan çalışmalardan birisi olarak ön plana çıkan Erica, Japonya'da bir grup bilim insanı tarafından oluşturuldu. Japon bilim insanları, Erica'nın doğru zamanda doğru şekilde gülmesini sağlayacak yeni bir yapay zeka sistemi geliştiriyor. Gülen robotun arkasındaki ekip, sistemin insanlarla yapay zeka sistemleri arasındaki konuşmaları doğal hale getirebileceğini ifade ediyor. Ayrıca bununla ilgili diyalog verilerine farklı çeşitlerde kahkahalar eklediler. Böylece yapay zekanın gülüp gülmeyeceğine karar vermesi mümkün olacak.

İNSAN YÜZLÜ ROBOT SOFIA

SOFİA da ilk üretildiği andan bugüne çok fazla dikkat çeken robotlardan birisi. Firmaların çok beğendiği ve üzerine çok çalışmaların yapıldığı bu teknolojik robot uzun süre gündemdeydi. Bu robotun yüzü de insan yüzünü birebir andırıyor.

ARAMA KURTARMA KAHRAMANI ATLAS

Son birkaç yıldır üzerinde yeni gelişmelerin denendiği ve firmaların da kullanmak için sabırsızlandığı Atlas, aslında büyük fabrikaların da işine yarayabilecek güce sahip. Özellikle arama kurtarma çalışmaları için programlandı. Kapıları açabiliyor, engelleri görünce zıplayarak aşabiliyor, merdiven çıkabiliyor ve eşyaları taşıyabiliyor. Bu sebeple hala gelişmelerin yapıldığı Atlas, insansı robotlar arasında oldukça farklıdır.

ASİMO İLE DANS EDİN

İnsansı robotların gelişimleriyle ilgili çalışmalar çok uzun zamandır yapılıyor. Özellikle Japonya bu anlamda çok fazla çalışmaya imza attı. Yaşlı ve engellilere yardımcı olması amaçlanan ASIMO da yürüyebiliyor, el sıkışıyor, dans ediyor ve duyguları anlayabiliyor.

MİMİKLERİNİ BELLİ EDEN SOYA

belli algoritmalara ağırlık veren firmalar, yüzlerini oluştururken Soya'ya mimikleri eklediler. Bakıldığı zaman bu insansı robot, her türlü duyguya uygun bir şekilde kızgınlık, mutluluk ya da şaşkınlık gibi durumları yüzüne yansıtabiliyor.