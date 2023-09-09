‘Rüzgarla yol almak hoşuma gidiyor’

İzmir Göztepe'de milli sörfçü olan 17 yaşındaki Defne Simay Başdağ' Avrupa Şampiyonası'ndan elde ettiği beşincilik daha çok hırslandırdı. Soğuğa yağmura, sakatlıklara rağmen durmadan çalıştı ve ailesine şampiyonluk kupasıyla geleceği sözünü verdi. 2023 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda 'U17 Kızlar' kategorisinde birinci olan Başdağ, kürsüde şampiyonluk basamağına çıkarak ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Defne Simay Başdağ, bir yaz kursu olarak başladığı yelken ile ilgili duygularını "Denizin üstünde olmak ve rüzgarla yol almak çok hoşuma gidiyor" diyerek ifade etti.

KÜRSÜDEN İNMEDİ

Sörfe başlama hikayeniz nedir? Küçük yaşlardan itibaren spor, hayatımda hep vardı. Önce jimnastik ardından da voleybol hayatıma girdi. 2.sınıf bittiğinde ailemin yönlendirmesiyle sörfle tanıştım. Bir yaz kursuyla başlayan sörf deneyimimi orada noktalamak istemedim ve Göztepe Yelken Kulübü'nün lisanslı sporcusu olarak devam etmeye karar verdim. Denizin üstünde olmak ve rüzgarla yol almak çok hoşuma gitmişti. Heyecanlı bir yapım olduğu için bu spor bana iyi hissettirdi. Denize olan ilgim ve sevgimle başladığım deneyim, sonrasında benim için gerçek bir macera ve tutkuya dönüştü. Yaklaşık 8 yıldır rüzgar sörfü yapıyorum ve sayısız yarışa katıldım diyebilirim. Önce İzmir içinde il yarışlarında, ardından da ulusal yarışlarda yer aldım. Hep elimden geleni yaptım. Bu yarışların birçoğunda da kürsüye çıkmayı başardım.

BEŞİNCİLİK YETMEDİ

Dünya Şampiyonası için nasıl hazırlandınız? Bu sene ülkemizi U17 sınıfında İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme şansı elde ettim. İtalya'dan Avrupa 5.si olarak döndüm ama bu bana yetmedi. Hedefim Fransa'da gerçekleşecek yarıştan dünya şampiyonu olarak dönmekti. Bu hedef için çok yoğun bir antrenman programı uyguladık. Milli takım antrenörümüz Tuğrul hocam da şampiyonaya fiziksel ve mental olarak artık hazır olduğumu söyledi ve beni hep destekledi. Aileme şampiyon olarak döneceğime söz verdim.

OMZUNU ÇATLATTI AMA

Çalışmalarınızı yaparken hangi zorluklarla karşılaştınız? Çalışmalarımız yaz kış devam ediyor ve bu sürede okulum da vardı. Yılın en soğuk zamanlarında, yağmur altında her türlü zorlu koşulda çalışmaya devam ettim. Haftanın 4 ya da 5 günü suda, diğer günler de karada antrenmanları sürdürdüm. Bu sürede sakatlanmalar da yaşadım. En son yaşadığım sakatlık, dünya şampiyonasına hazırlandığımız milli takım kampında oldu. Şampiyonaya bir ay kala sol omzumu çatlattım ve sudaki antrenmanlarıma ara vermek zorunda kaldım. Endişelensem de antrenörüm sabırlı olmam konusunda beni hep yatıştırdı.

'GÜZEL ARKADAŞLAR EDİNDİM'

Yurt dışında nasıl karşılandınız? Öncelikle orada dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen sörfçülerle beraber olmak çok keyifliydi. Parkurda birbirimizle rekabet ederken yarışlar sonrasında ise beraber keyifli vakit geçirdik. Şampiyon olmamın ardından herkes beni tebrik etti ve coşkuyla kutladılar. Gerçekten de güzel arkadaşlıklarla ülkeme döndüm.

OLİMPİYATLARA HAZIRLANACAK

Şimdiki hedefiniz nedir? Şampiyona sonrası benim için Techno 293 sınıfı da sonra erdi. Yaşım gereği sınıf değiştirerek IQFOİL sınıfına geçiyorum. Bu da tabi ki benim önüme yeni hedefler sunuyor: İlk önceliğim, IQFOİL sınıfında olimpiyatlarda yarışmak. Tabii ki Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi temsil edip kürsüde olmak da hedeflerim arasında.