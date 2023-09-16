Siber suçlulara karşı önlem alın

Artık siber korsanlar ya da hacker olarak bildiğimiz suçlular her yerde. Bu yüzden teknolojinin içerisinde bu kadar yer alıyorken cihazlarımızı da korumamız gerekiyor. Firmalar bu konuyla ilgili önlemleri uzun süre önce almaya başladı. Siber korsanlar da teknolojinin gelişmesini fırsat bilerek kendilerine yeni arka kapılar aramaya başladı. Peki bizler bu korumayı nasıl yapacağız? Elektronik cihazlarınızı nasıl korumaya almalısınız?

ÇİFT FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA

Ek güvenlik önlemi aldığınız zaman özel bilgileriniz de daha iyi korunacak. Çift faktörlü doğrulama ise sizlere bir katman ekleyecektir. Bu sayede şifreyi girdiğiniz zaman güvenliğiniz sağlanacak. Eğer başka bir numara ya da mail adresi eklerseniz diğer taraftan da onay isteyecek. Onay verilmeden bilgisayarınızda özel bilgilerinize erişilemeyecek.

BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

Hem yöneticiler hem de çalışanlar siber güvenlikle ilgili bilinçlendirme eğitimleri alırsa, daha iyi koruma sağlayabilirler. Aynı zamanda potansiyel tehditler herkes tarafından anlaşılabilir. Yapılması gerekenlerin neler olduğuyla ilgili de önlemler hazırdır. Bu sebeple mutlaka siber güvenlik eğitimleri alınmalı.

VERİ YEDEKLEME YAPIN

Bulut sistemlerini çok iyi araştırın. Eğer kendi özel cihazlarınızı korumak istiyorsanız veri yedeklemeleri yapabilirsiniz. Sizin için en uygun ve iyi bulut çözümünü bulun. Yedekleme stratejisi geliştirirseniz sonuçlarının da iyi olduğunu göreceksiniz. Veri yedekleme ile bütün önemli belgeleriniz korunacak ve en ufak bir sorun yaşadığınızda da hiçbir şeyiniz kaybolmayacak.

GÜVENLİK DUVARI OLUŞTURUN

Özellikle firmaların alması gereken önlemlerden birisi güvenlik duvarı oluşturmadır. Güncel duvarlar ve anti virüs yazılımlarının kullanılması gibi önlemler, ağdaki yabancıların tespitini daha hızlı yapacaktır. Çok fazla teknoloji firması güvenlik duvarı geliştiriyor ve sizler de yaptığınız araştırmalar sonucunda hangisinin size uygun olduğunu düşünüyorsanız onu kullanabiliyorsunuz. Kötü amaçlı yazılımlara karşı da en iyi önlemlerden birisi olduğunu unutmamalısınız.

SİBER KORSANLARIN NE İSTEDİĞİNİ ANLAYIN!

Bu önlemleri aldıktan sonra cihazlarınız bir korsan tarafından saldırıya uğradığı zaman fark edebileceksiniz. En ufak bir girişiminde bile size hemen bildirim gelecek ve aldığınız önlemler doğrultusunda hiçbir sorun yaşanmayacak. Siber saldırı riskini tamamen ortadan kaldıramazsınız ama yine de büyük ölçüde önleyebilirsiniz. Aynı şey kişisel telefonlarınızda ya da bilgisayarlarınızda da geçerlidir. Ağ güvenliğini tam sağlayamazsanız, siber saldırganlara da yeni bir kapı açmış olursunuz.

FİRMALAR DA HEDEF OLUYOR

Büyük ya da küçük ölçekli olması fark etmeksizin, bütün firmalar siber saldırıya maruz kalabiliyor. Bu sebeple de geliştirilen yazılımlar bütün firmalara hizmet verebilecek şekilde yapılıyor. Verileriniz çalınmasın istiyorsanız bütün önlemleri almak için çalışmalısınız. Çok sayıda teknoloji şirketi farklı seçenekleri de değerlendirerek altyapılarını güçlendiriyor ve kendini daha da sağlamlaştırıyor.