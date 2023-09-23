2024’ün gelinlikleri Izmir’de podyuma çıktı

Tekstil ve modanın merkezi İzmir, renkli bir defileye daha ev sahipliği yaptı. İZFAŞ ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi (MKMM) Derneği'nin ortaklığında hayata geçirilen Wedding Fashion Week İzmir, ünlü modellerin katılımıyla renkli görüntülere imza attı. 2 gün boyunca Mimar Kemalettin Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, ünlü mankenler Ece Gürsel, Alona Kral, Açelya Kartal ve Duman Ajans modelleri boy gösterdi. Etkinliğe katılan 45 firmadan 23'ü, ilk günkü defilede ürünlerini sergiledi. 3 bölüm halinde düzenlenen moda gösterisinde, defile aralarında sahne alan Violin Kate ve Balerin Ella, sundukları gösteriyle konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. 2024 yılı için özel olarak hazırlanan koleksiyonlar arasında yer alan gelinlik, damatlık, abiye ve gece kıyafetleri, davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Gecenin başında konukları selamlayan Mimar Kemalettin Moda Merkezi (MKMM) Derneği Başkanı Erdoğan Kulu, katılımcılara teşekkür etti.