Meme kanseri dünya sağlık örgütünün son verilerine göre en sık görülen kanser türüdür. Kadınlarda erkeklere göre 100 kat daha fazla görülmektedir. Ülkemizde 13 kadından 1'i yaşamı boyu meme kanserine yakalanma riski vardır. Bu kadar yaygın olarak görülen bu hastalığın tedavisinde son yıllarda büyük ilerlemeler olmuş tedavisi son derece gelişmiştir. Bu konuda söylenmesi gereken en önemli nokta meme kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu ve en önemli noktanın erken tanı olduğudur. Klişe bir söylem gibi ama erken tanı ve tedavi hayat kurtarmaktadır. eme kanserinin tedavisi başlıca cerrahi tedavi (en önemli tedavidir), ilaç tedavisi (kemoterapi), ışın tedavisi ve hormonal tedavidir. Cerrahi tedavilerde son yıllarda önemli gelişmeler olmuştur. 50 yıl önce meme kanseri için memenin tümü alınması (mastektomi) yapılırken son 30 yıldır meme koruyucu cerrahiler ön plana çıkmıştır. Son yıllarda meme cerrahinde inovasyon düzeyindeki gelişme onkoplastik meme cerrahisi yani estetik meme kanser cerrahisidir.

YAŞAM SÜRESİ UZADI

Meme kanserinin tanısı sonrasında hastalar ve hekimler ilk olarak yaşama, yani hastamızın uzun yaşamına odaklanırlar. Son yıllarda artan düzeyde kanser tedavi gelişmeleri ve meme kanseri tarama programlarıyla meme kanserli hastaların uzun yıllar yaşamaları mümkün olmaktadır. Uzun yaşam sonrasında kadınların yapılan tedavilerden memnuniyeti ve yaşam kalitesi ön plana çıkmıştır. Bu yaşam kalitesini en çok artıran tedavilerden biri de estetik meme kanser cerrahisi olmuştur. Estetik meme kanser cerrahisi demek meme kanser cerrahisi sırasında memenin bütünlüğü ve estetiğini korumak için plastik cerrahi tekniklerinden yararlanması olarak tanımlanabilir. Son 20 yıllarda geliştirilen teknikler ve geniş kabül ile yaygınlaşmaktadır. Bu işlemlerde en önemli nokta yapılan işlemlerin bir kanser ameliyatı olduğu unutulmamaktadır. Onkolojik prensiplerden taviz verilmemektedir.

GÖRÜNTÜ SORUNLARI

Bu tekniklerle meme kanseri cerrahisi sonucu memede oluşabilecek deformiteler ve olası estetik sorunlar giderilmektedir. Yapılan işlem sırasında bazen volüm doldurma bazen de volüm yer değiştirme teknikleri kullanılır tüm bunlarla amaç sınır olarak olan meme volümünden meme kanseri nedeniyle alınan parçanın oluşturduğu volüm azlığını tamamlamaktadır. Bu teknikler yeni ve meme cerrahları arasında heyecan verici niteliktedir. Estetik meme kanser cerrahisinin en önemli alanlarından birisi büyük memeli kadınlarda gelişen meme kanserin tedavisinde yapılan estetik meme kanser küçültme ameliyatıdır. Büyük meme kadınlarda sıklıkla yaşam kalitesini düşüren kronik rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bu yöntem ile memedeki tümörü ve fazla meme dokusunu beraber çıkarılarak işlem gerçekleştirilmektedir. Hem büyük meme hastalığından ve meme kanserinden kurtulunmaktadır. Tek işlem ile yapılmaktadır. Kadınları tanımlayan ve tamamlayan organ olan memelerin ve estetiğin korunması ciddi oranda onların yaşam kalitelerini korunmaktadır.