8 bin yıllık Afyonkarahisar mutfağı damakları şenlendirdi

Afyonkarahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde TÜRSAB ve Afyon Profesyonel Aşçılar Derneği iş birliğinde Valilik ve ilgili Bakanlıkların katkıları ile bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Afyonkarahisar Gastronomi Festivali (GastroAfyon) ile gastronominin kalbi Afyonkarahisar'da attı. Afyonkarahisar'ın 8 bin yıllık tarihinden gelen yöresel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla yapılan GastroAfyon, bu yıl "Bizim mutfağımızda sadece yemek değil insan da pişer" temasıyla gerçekleşti. Festivale, Motor Sporları Merkezi Festival alanında yapılan konserler, paneller, söyleşiler, workshoplar damgasını vurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla kortej yürüyüşü ile resmi açılışı yapılan festival, yüzlerce etkinlikle dolu dolu ve yoğun bir katılımla sona erdi.

KONGREDE 132 SUNUM

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi iş birliğinde VI. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi (UGTAK), de katılımcıların oldukça dikkatini çekti. Üç gün süren VI. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresine, alanında uzman isimler, akademisyenler, 200'ün üzerinde bilim insanı, şefler ve gurmeler katılım sağladı. Panellerin yanında sosyal gezilerin de yapıldığı program kapsamında gastronomi turizmi alanında değişen piyasa eğilimleri ve fırsatlarla ilgili olarak bilimsel oturumlar düzenlendi. Farklı ülkelerden gelen konuk şehirlerde 132 bildiri sunumu yaptı.

SAHNEDE SIRLAR PAYLAŞILDI

Festival alanına kurulan çadırlarda yapılan panel ve söyleşilerde turizm ve gastronomi, gastronomide Afyonkarahisar'ın yeri ve önemi, coğrafi işaretli ürünlerin lezzet sırları gibi pek çok konu işlendi. Panel ve söyleşilere alanında uzman gastronomi ve turizm yazarları, gurmeler, ünlü isimler, Türkiye'nin ünlü otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, ulusal ve uluslararası gıda firmaları, gurme marketler, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı. Yarışma alanlarında ise kadınlar arası, liseler arası, çocuklar, bireysel ve aşçılar arası çeşitli yemek yarışmaları yapıldı. Üniversitelerin gastronomi bölümündeki öğrenciler hünerlerini sergilerken minik aşçılar da yarışma heyecanına ortak oldu. Ayrıca hanımlar da yemek hünerlerini konuşturdu, adeta şeflere taş çıkartan Afyonkarahisarlı hanımlar ödül almak için kıyasıya mücadele etti.

KONSERLERLE COŞKU KATLANDI

Festival birbirinden farklı ünlü isimleri ağırladı. Dursun Ali Erzincanlı, İpek Açar ve İncesaz/Jülide Bilgi konserleri ile coşku ikiye katlandı. Lezzetlerle damakların şenlendiği festivalde etkinlikler ve konserler de adeta gönüller şenlendi.

40 ÜLKE MUTFAĞINI TANITTI

Azerbaycan başta olmak üzere İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Kanada, Litvanya, Macaristan, Bosna- Hersek, Portekiz, İngiltere, Tunus, Cezayir, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Hindistan, Bangladeş, Endonezya ve Sri Lanka olmak üzere 40 farklı ülkenin gastronomi elçileri de yemeklerini tanıttı, Afyonkarahisar Mutfağı ve kültürü hakkında bilgi aldı. Ayrıca 13 Büyükelçi, yurt dışından gelen 6 Belediye Afyonkarahisar'da misafir edildi, GastroAfyon coşkusuna ortak oldu.

100 METRELİK LOKUM VE SUCUK

Festivalde coğrafi işaretli ürünlerden başı çeken lokum ve sucuğun lezzeti damakları şenlendirdi. Büyük Taarruz Zaferimizin 100. yılına özel 100 metrelik lokum sarma Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, eşi Sevim Zeybek ve vatandaşların katılımı ile yapıldı. Heyecanlı ve renkli anlara sahne olan rekor denemesinde 100 metrelik lokum aynı anda sarıldı.

ZEYBEK'TEN KAYMAKLI SUCUK AFYONKARAHİSAR

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve eşi Sevim Zeybek festivale katılan binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi, şefleri, ünlü isimleri, sanatçıları ve aşçıları bir an olsun yalnız bırakmadı. 3 gün boyunca festival alanındaki tüm etkinliklere katılarak kendi elleriyle hazırladığı lezzetleri misafirlere ikram etti. Zeybek, programlarda yaptığı konuşmalarla Afyonkarahisar'ın Gastronomi serüvenini paylaşarak yapılan yatırım ve çalışmaları aktardı. Şehrin mutfak kültürünü hem dünyaya hem ülkemize tanıtmak adına yatırımların devam ettiğini aktaran Başkan Mehmet Zeybek tüm samimiyeti ile ziyaretçilerle bir arada olurken, bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Özellikle çocuklar ve hemşehrilerinin yoğun ilgisi ile karşılanan Zeybek çeşitli sohbetler yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yemek yazarı Sahrap Soysal eşliğinde kaymaklı yumurtalı sucuk yaptı. Aynı zamanda sucuk pişirmenin püf noktalarının da anlatıldığı atölyede Zeybek'e eşi Sevim Zeybek de yardımcı oldu.

YEREL LEZZETLER SUNULDU

Festival alanında kurulan stantlar ziyaretçilere tam bir lezzet şöleni yaşattı. Yiyecek, içecek stantlarının içeriğinde birçok tatlı ve yemek çeşitleri yer alırken meşhur yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi. Öte yandan çeşitli ülke ve Türkiye'nin şehirlerini temsil eden stantlar da festivale renk kattı. Hatay, Gaziantep, Bursa, Erzurum, Adıyaman gibi şehirlerden gelen konuklarda açtıkları stantlarda sunduğu lezzetlerle festivalimize katkı sağladı.