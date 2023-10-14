Meme kanseri için farkındalık ayı

Her yıl, sonbaharın en güzel günlerini içeren Ekim ayı tüm dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak anılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tüm yılın günlerini ve haftalarını insanlığı etkileyen bazı hastalıkları uyarı için tanımlamıştır. Fakat bir ayı Ekim ayını meme kanseri farkındalığı için anmaktadır.

Bunun temel nedeni dünyada görülen en yaygın kanser türü olmasındandır.

Son 3 yıldır insanlardaki en sık görülen kanser olarak bilinmektedir. Dolayısıyla başta kadınları etkileyen önemli bir sağlık sorunu olarak işlenmektedir.

KRONİK BIR HASTALIK GİBİ

Meme kanseri tüm insanlarda en çok da kadınları etkilemektedir. Özellikle yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan bir durumdur.

Günümüzde yapılan araştırmalara göre, gelişmiş ülkelerde 8 kadından birinde, ülkemizde ise 13 kadından birinde meme kanseri görülmektedir.

Hemen belirtelim bu oranlarda ülkemizin batı kesimleri özellikle de İzmir en yüksek oranlara sahip şehirlerimizin başında gelmektedir.

Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır. En önemli konu, kadınların farkındalıkların olması ve erken tanı konularak uygun tedavisinin yapılması gerekmektedir. Bu şeklide olursa meme kanseri kronik bir hastalık gibi davranmakta ve yıllarca devam etmektedir.

YAVAŞ İLERLER

Genel olarak meme kanseri yavaş ilerleyici bir kanser olarak bilinmektedir.

Tüm dünyada Bu önemli farkındalığı oluşturmak için görsel ve yazılı medya da ek olarak sosyal medyada meme kanseri farkındalığını artırmak için etkinlikler yapılmaktadır. Bu açılardan her devletin simge olmuş yapılarında, önemli caddelerinde, havayollarında ve toplu taşımanın olduğu her yerde hatırlatma ilan ve duyuruları olmaktadır. Oluşturulmak istenen algı biraz önce de söylediğimiz gibi bu konuda duyarlı olunmasıdır.

HASTA ÇOK ÖLÜM AZ

Bu etkinlikleri yıllardır yapan gelişmiş batı ülkelerinde yapılan araştırmalara göre çok kadın meme kanseri olmaktadır, fakat meme kanserinden ölümler azalmaktadır. Bu farkındalığın olması, erken tanı yapılması ve uygun tedavi olmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde de yapılan 40 yaşından sonraki meme kanseri için mamografi taramaları son derece önem arz etmektedir.

Bizler diyoruz ki meme kanserinden korkma geç kalmaktan kork. Memeler kadınları tanımlayan ve tamamlayan estetik organlar olarak bilinmektedir.

Bu organın sağlığı ve varlığı kadınlar için stratejiktir. Bu hastalığın tanısı sonrasında kadınların yaşamları önemli oranda değişikler olmaktadır. Onun için meme kanserinden korunmak gereklidir. Tüm etkinliklerden çabalardan beklenen bu hastalık için farkındalığın olması, mamografi taramalarına katılınması, belirtileri olursa vakit kaybetmeden tanı ve tedavinin yapılması gerekmektedir. Yaşam sağlıklı ve estetik olarak güzeldir. Sağlıklı kalın...