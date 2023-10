Gezegenler arasında cirit atmaya hazır mısınız?

STARFİ ELD

Büyük bir beklenti yaratıp bu beklentiyi karşılayan pek az oyun vardır ve Bethesda'nın iddialı uzay macerası Starfield tüm beklentileri karşılayarak oyunculara muhteşem bir deneyim sunmayı başardı. Bir Bethesda oyununa göre çok az hata içeren ve sürükleyici oynanışı, açık dünya konsepti ve sağlam grafiklerle birleştiren Starfield, hem uzay oyunu fanatiklerine, hem de bu oyun türüne adım atmak isteyenlere büyük bir eğlence sunuyor

STAR CİTİZENM 

2012 yılında çok sağlam bir bağış kampanyasıyla çalışmaları hızlandırılan Star Citizen şu anda herhangi bir platformda bulabileceğiniz en zengin uzay macerası içeriğini sunuyor. Ne var ki yıllardır geliştirilmekte olan ve 500 milyon dolar gibi inanılmaz bir bağış alan oyun halen çıkmış değil; Star Citizen 2023 yılı itibarıyla erken erişim safhasını koruyor. Bu demek değil ki oyunu oynamak için henüz erken; aksine gerçek bir uzay meraklısıysanız Star Citizen bitmiş bir oyundan daha fazla içeriğe sahip.

NO MAN'S SKY

No Man's Sky, "hiçbir gezegen birbirinin aynısı olmayacak" vaadiyle ortaya çıkan ama içerik olarak sınıfta kalan bir yapımdı. Bu eleştiri dolu çıkış sürecinin ardından Hello Games oyuna olan desteğini hiç kesmedi ve ücretsiz güncellemelerle, yeni içeriklerle oyunu o kadar iyi bir hale getirdi ki, No Man's Sky evreninde bir kez geminize atlarsanız bir daha gerçek dünyaya dönmeniz pek olası değil...

ELİTE DANGEROUS

Gemilerle uzay savaşı denilince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Elite Dangerous'tan başkası değil. Özellikle uzay savaşına yoğunlaşan oyunda isterseniz bir korsan olup uzayda terör estirebiliyorsunuz, isterseniz de satış peşinde olan bir uzay tüccarı... Son dönemde yaya görevlerin de oyuna eklenmesiyle iyice Starfield tadına ulaşan oyunun kendine has özel bir fanatik kitlesi de bulunuyor.

THE OUTER WORLDS

OBSİDİAN'IN RPG'le konusundaki başarısı ünlüdür ve geçtiğimiz yıllarda çıkan The Outer Worlds'de de bu yeteneklerini konuşturdular. Hem görsel açıdan, hem de oynanışa açısından farklı bir yerde duran oyun, bolca aksiyon, oyunu başka yöne taşıyacak seçenekler ve iyi bir mizah sunuyor.

EVE ONLİNE

EĞER bir uzay oyununda -ki bu uzay oyunu online bir MMO'ysa- tam anlamıyla büyük bir özgürlük arıyorsanız, EVE Online mutlaka denemeniz gereken dev bir uzay macerası. Kurallarınızı kendinizin koyduğu, takım arkadaşlarınızla hükümdarlık denecek kadar büyük faction'lar yaratabildiğiniz oyun, 2023 itibarıyla da halen revaçta.

MASS EFFECT LEGENDARY EDİTİON

2023 yılında artık Mass Effect'in ne kadar iyi bir oyun olduğundan bahsetmek gerekmiyor aslında ama şu anki PC ve konsol sistemlerine uyarlanan yenilenmiş haliyle gelen bu üçleme, kesinlikle denenmesi gereken uzay maceraları arasında yer alıyor. Muhteşem bir tek kişilik oyun serüveni getiren Mass Effect, bolca diyalog, sağlam bir senaryo ve akılda kalıcı bir oyun deneyimi sunuyor.