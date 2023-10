Beyazperdede bu hafta

OPPENHEİMER

Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde vizyona giren romantik komedi Çok Aşk, korsan film satıcısı bir adamın hem sevdiği kadının hem de sinema tutkusunun peşinden koşmasını konu ediniyor. En büyük hayali komedyen olup film yapmak olan Coşkun, abisiyle birlikte korsan film satarak geçimini sağlar. Ancak hayatının aşkı Ayla ile tanışmasıyla hayatı değişir...

SON AKŞAM YEMEĞİ

Onur Tuna, Pelin Akil ve Engin Şenkan oyuncu kadrosuyla vizyona girecek Son Akşam Yemeği, Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce 28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi Çankaya Köşkü'nde yaşananlara odaklanıyor. Yeni bir yönetim şekline geçişin tartışıldığı Çankaya Köşkü'nde mutfağında çalışan aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu yirmi dört saate şahitlik eder.

ÇOCUK VE BALIKÇIL

Ruhların Kaçışı ve Prenses Mononoke gibi filmleriyle ün kazanan Hayao Miyazaki'nin yeni animesi Çocuk ve Balıkçıl (The Boy and The Heron), ergenlik döneminde olan bir gencin hikayesini konu ediniyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen filmde, küçük bir çocuk olan Mahito, annesini kaybetmesinin ardından taşrada yaşayan babasının yanına taşınmak zorunda kalır. Yeni hayatına alışmaya çalışan Mahito, günlerini terk edilmiş bir kulenin civarında oynayarak geçirir. Mahito oynamak için kuleye gittiğinde, sürekli gri bir balıkçıl kuşu ile karşılaşır. Ancak çok geçmeden hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını anlar...

MAVKA: ORMANIN ŞARKISI

Çocukları ve animasyon tutkunlarını sinemaya getirecek Mavka: Ormanın Şarkısı (Mavka: The Forest Song), imkansız bir seçimle karşı karşıya olan ormanın ruhu Mavka'nın hikayesini konu ediniyor. Ormanın içinde sessizce yaşamını sürdüren Mavka'nın, yetenekli müzisyen Lukash'a aşık olmasıyla hayatının aşkı ile Ormanın Kalbi'nin koruyucusu olma görevi arasında imkansız bir seçim yapmakla karşı karşıya kalır. Bu sevgi, insan doğasının içindeki büyüyü bulmasını, yeteneklerini geliştirip kötülüğe karşı konulmasına yardımcı olacaktır.

OYUN BİTTİ

Aksiyon ve gerilim tutkunlarının beğenisini kazanacak Oyun Bitti, sıradan bir oyun oynamayı düşünürlerken kendilerini bir anda büyük bir tehlikenin içerisinde bulan bir grubun yaşadıklarını konu ediniyor. Airsoft oyunlarına meraklı Cenk, Cihan ve arkadaşları, kazananın para ödülü alacağı bir maç teklifiyle karşı karşıya kalırlar. Teklifi kabul edip oyuna başlayan ekip bir süre sonra yolunda rakibin elindeki silahların gerçek olduğunu fark ederler...

BAS GAZA BAS

Haftanın komedi filmlerinden Bas Gaza Bas (Manta Manta: Legacy), Manta Manta'dan 30 yıl sonra, Manta hayranları Bertie, Uschi ve Klausi ile birlikte geri dönüyor. Yarış pilotu olmaktan vazgeçen Berti, yeni işinde hayatını finanse edecek para kazanamaz. Bankaya olan borcu nedeniyle de yüksek para ödüllü bir yarışa yeniden katılma kararı verir. Artık tek yapması gereken, Manta günlerinden kalma eski Opel'ini çalıştırıp yarışa hazırlanmaktır.