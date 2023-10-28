Kültür yolunun 10. durağı İzmir

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, insanları kültür ve sanatın evrensel dilinde birleştiriyor Ağustos'ta Nevşehir'de başlayan festival maratonunun 10.'su Efes Kültür Yolu Festivali bugün İzmir'de başlıyor. Festivalin ana üssü, Nisan ayında açılan İzmir Kültür Sanat Fabrikası olacak. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Efes Kültür Yolu Festivali'nin en özel etkinliklerine, açık hava konserlerine, söyleşilere ve sergilere ev sahipliği yapacak.

Bu sergilerden biri de Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı anısına düzenlenen Genç Sanat:9. Güncel Sanat Proje Yarışması Sergisi... Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından görsel sanatlar alanında yetişen genç sanatçıları desteklemek amacıyla başlatılan yarışmanın Aşık Veysel temalı sergisi sanatseverlerle buluşacak. Sergide, yarışma sonucunda seçilen video, fotoğraf, yerleştirme, yeni medya, grafik, resim, seramik, baskı, heykel ve karışık teknik gibi görsel sanatın tüm ifade biçimlerinde üretilmiş toplam 30 eser yer alacak. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Açık Hava Sahnesi'nde, 1920'lerden Günümüze Kadın Kıyafetleri Sergisi, Ali Congun, Okan Cabalar ve Large L Stand Up Gösterilerinin yanı sıra Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi gösterisi de olacak.

ÇAĞDAŞ SANAT ÇIKARMASI

Türkiye'deki güncel sanat üretimini erişilebilir kılarak geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflerken, bir yandan da güncel sanatın dijital arşivini tutmayı misyon edinen Kolekta, yeni sergiler dizisi 'Uzak Yakın' ile İzmir'de ilk kez Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Çağdaş sanat alanında üretim yapan 100'e yakın sanatçının eserlerinden oluşan bir seçkiyle İzmir'de sanatseverlerle buluşacak Uzak Yakın Vol.I İzmir, 28 Kasım'a kadar 'İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi' ile 'İzmir Resim ve Heykel Müzesi Sanat ve Tarih Galerisi' olmak üzere 2 mekanda ziyaretçilerini ağırlayacak.

GASTRONOMİ ŞÖLENİ

Dünyaca ünlü restoran değerlendirme sistemi Michelin tarafından 2023 yılında İstanbul ve Bodrum ile birlikte Türkiye rehberine dahil edilen İzmir'in, gastronomik zenginlikleri de festivalde ele alınacak.

Kültür Park İzmir Gastronomi Alanı'nda, 29 Ekim'in İzinde Büyük İzmir Kültür Sofrası, İzmir'in Sofralarında Çiçekler Açar, Saraylardan İzmir'e/Bir Tatlı Şerbet Sunumu, Latife Hanım'ın Mutfağı'ndan Gazi Mustafa Kemal'in Damağına İzmir Sofrası, Üniversiteliler Arası Yemek Yarışması/ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sevdiği Yemekler, Yerel Yemek Yarışması/ Nine Bana Öğretsene, Bir Ağız Tadı Hiyakesi;

Şambali, Deniz'den Ne Çıkarsa, Sefarad Lezzetlerinin İzmir'e Armağanı; Boyoz, Bağırsak Taze Kokoreç, Bağırmasak Yeme De Geç etkinlikleri olacak. Festival kapsamında düzenlenecek Ege'nin İnci Tanesi İzmir Gastronomisi paneli Bilge Keykubat, Ahmet Güzelyağdoken, Nedim Atilla, Berrin Rasuli katılımıyla gerçekleşecek.

KÜLTÜR YOLU KLASİKLERİ

Kültür Yolu Festivalleri'nin vazgeçilmezi Refik Anadol'un "Rönesans Rüyaları Dijital Sergisi" Tarihi Alsancak Tren Garı eski gişelerde, "Bir Hayalin İnşası Dijital Sergisi" Cumhuriyet Meydanı'nda, "Eksizden Piksele Dijital Sergisi" İzmir İktisat Kongre Merkezi fuayede ziyaretçilerle buluşacak.

"Garip Ay ile Ebru Mapping Performansı" her akşam İzmir Atatürk Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor olacak.

SENFONİ VE OPERA KOROSU

Festivalin ilk gecesinde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu özel bir konserle sanatseverlerle buluşacak. Bu özel konser Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde izleyicilereçok özel bir program sunacak. 3 Kasım'da, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından "Kamelyalı Kadın" balesi, 4 Kasım'da, Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, "Ege Senfonisi" konseri, 5 Kasım'da ise, Türk halk müziğinin sevilen solistleri Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray ile Şef Eray İnal yönetiminde "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri", Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyici ile buluşacak.

ŞORAY VE HUN'LA BULUŞMA

Sinemanın usta iki ismi Türkan Şoray-Ediz Hun söyleşisi Efes Kültür Yol Festivali'nin özel buluşmalarından biri olacak. Resimden tarihe, tiyatrodan arkeolojiye geniş bir çerçevede gerçekleşecek söyleşiler festival boyunca çeşitli mekanlarda sürecek.

USTA İSİMLERLE BULUŞMA

Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu "İmdat Türküsü" oyunuyla Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnede olacak. Bornova Kültür Sanat Merkezi, "Martı", "Vişne Bahçesi", "Hey Gidi Günler", "Abur Cubur Show Doğan&Onur", "Usta 2. Abdülhamid Han" oyunlarına da ev sahipliği yapacak. İzmir Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde ise "Annemin Son Çılgınlıkları", "Siyahlı Kadın", "Annapurna", "Bir Düş Gibi" oyunları sahnelenecek. Hisar Camii'nde ise Fatih Çıtlak Hoca ve Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu'nun etkinlikleri olacak. Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin olmazsa olmazı çocuk etkinlikleri de Efes Kültür Yolu'nda yer alacak.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Turgut Pura Vakfı Atölyesi, Gündoğdu Meydanı çocuklar için hazırlanan atölye, yarışma ve tiyatro oyunlarıyla renklenecek.

ATATÜRK'ÜN 150 FOTOĞRAFI İLK KEZ YAYIMLANACAK

ARKAS Sanat, Folkart Galeri gibi kültür kurumları da festival kapsamına girerek, bir anlamda festival boyunca tek çatı altında toplandı. Cumhuriyet devrimleriyle eğitim almış, sanat çalışmalarını bu devrimlerin ışığıyla şekillendirilmiş iki değerli sanatçının eserlerinden oluşan "İki İmge Yolcusu/Nejad Devrim, Mübin Orhon Sergisi" 18 Şubat'a kadar Arkas Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Folkart Galeri'de sergilenecek "Karanlıkta Akan Akan Bir Yıldız Mustafa Kemal Atatürk Sergisi" festivalin en özel rotalarından biri. Sergi, Efes Kültür Yolu Festivali ile başlayacak ve Nisan 2024'e kadar ziyaret edilebilecek. Sergide, Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'de ilk kez kamuoyu ile paylaşılan 150 adet yayımlanmamış fotoğrafıyla birlikte, Atatürk'ün kullandığı, bilinmeyen birçok obje de bulunuyor. Bu objeler arasında Atatürk'ün sigara tabakaları, bastonu, kravatı gibi örnekler yer alıyor.