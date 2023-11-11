100. yılda Ata’yı ziyaret

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 1 milyon 182 bin 425 kişiye kapılarını açan Anıtkabir, Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıldönümünde de ziyaretçi akınına uğradı. 2017'den bu yana öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyaretlerini gelenekselleştiren Hayalime Ortak Ol Topluluğu bu yıl da öğrencileri, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleriyle ziyaretçiler arasındaki yerini aldı. Gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyaretleri hakkında görüşlerini paylaşan Hayalime Ortak Ol Topluluğu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Atalar, "Atamızın 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i koruma ve onu gelecek nesillere taşıma sorumluluğu ile 2017 yılında kurduğumuz topluluğumuz, eğitim başta olmak üzere spor, sanat ve teknoloji alanlarında çocuklarımıza ve gençlerimize eşit fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır. Bugüne kadar 2 binden fazla öğrencinin eğitimine katkıda bulunmuş olmanın yanı sıra, köy okullarında gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ile çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerini destekleyerek onları gerçeğe dönüştürmeleri için çalışmaktayız" dedi.