Çocuklar kaliteli yaşamı tiyatroyla öğrenecek

İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu gönüllüleri tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak sahnelenecek olan "Önce Kalite (Kalite Kulübü)" müzikli çocuk oyunu, yarın 13.00'de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek prömiyer gösterimiyle küçük sanatseverlerle buluşuyor. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nun deneyimli tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Mürüvvet Aydın'ın yönetmenliğinde sahnelenecek müzikli çocuk oyununda çocuklara doğru gıda tüketimi, çevre temizliği, geri dönüşüm, iklim değişikliği, suyun doğru kullanımı ve su kaynaklarının korunmasının önemi eğlendirirken anlatılıyor.

OYUNCULARI DA GÖNÜLLÜ

Oyunla ilgili konuşan Aydın, "Bizler geleceğimiz olan çocuklarımıza eğlenerek doğru gıda tüketimini geri dönüşümü, sularımızın kıymetini ve birlik beraberlikle her şeyi çözebileceğimizi anlatıyoruz. Müzikli çocuk oyunumuzda eğlenirken yapılması ve yapılmaması gereken birçok şeyi örneklerle gösteriyoruz. Gerisi siz değerli ailelere düşüyor. Mutlu ve öğrenen çocukların başarılı ve bilinçli yetişkinlere dönüşmesi dileğiyle." diyerek çocukları ve ebeveynlerini eğlenceli oyunlarını izlemeye davet ediyor. Ufuk Ersoy'un "Önce Kalite (Kalite Kulübü)" oyununda, 15-50 yaş arası öğrenci, öğretmen, mühendis, avukat, kamu personeli ve gazeteci olan İzmirli gönüllü oyuncular yer alıyor.