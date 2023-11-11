Kitap kurtlarının 2023 tercihi

BUNU SEN OKU İCLAL AYDIN

Üç kız kardeş romanıyla büyük bir başarı elde eden İclal Aydın, Bunu Sen Oku kitabı ile de 2023'ün en çok okunan kitaplar listesine girdi. Kitapta, Heykeltıraş Ozan Ünal'ın benzersiz hayal gücüyle yarattığı çizimler eşliğinde anılarının izlerini sürdüğünü aslında herkesin de kendinden bir şeyler bulabileceği bir hikaye.

YARIN YOK - AYŞE KULİN

Bu kitabında da diğer çok satılan kitapları gibi listelere girmeyi başaran Ayşe Kulin, anlattığı bu hikayesinde, Aradan geçen yüzlerce yıllık zaman diliminde gezegenimiz bütün doğal kaynaklarını tüketmiş, takvimi sıfırlayan bir savaş yaşamış, hayatta kalan bir avuç insanın özverisiyle kalıcı bir barış yakalasa da yeniden bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Merkez Şehir Devleti'nin genç bilim kadınlarından Mira, uzun zaman önce biyolojik silah olarak üretilen Tayro virüsünün formülünün peşinde zamanları aşan büyük bir serüvene atılacak. Bu sırada da aşkı, dayanışmayı ve soyağacında yer alan cesur kadınları tanıyacaktır.

BAŞARILI ZİHİNLER - RYAN GOTTFREDSON

2023'ün en çok okunan kişisel gelişim kitabı Başarılı Zihinler, pozitif zihin türlerinin her birini tek tek alarak bunların öğrenmeyi, düşünmeyi ve davranışları nasıl yönlendirdiğini akıcı bir dille ve samimi bir üslupla anlatmaktadır. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız ya da bir kişisel gelişim kitabı arayışındaysanız bu kitaba göz atabilirsiniz.

MAÇA KIZI 8 - DİLARA PAMUK

Birkaç yıldır son derece popüler olan ve isteyen herkesin kitap yazabildiği internet platformu wattpad'de yayımlanan bu kitap özellikle gençler tarafından çok sevildi. Kitabın 2.'sinin de çıkmasıyla birlikte satış rekoru kırarak kısa sürede 2023'te çok okunan kitaplar arasındaki yerini aldı.

EFLÂL 3 R. İDELİ

Yine wattpad aracılığyla okurlarıyla buluşan Eflal 3 serinin diğer kitapları gibi satış rekorları kırdı. Serinin bu kitabında Eflâl'in yaralarını saran Karan, Efdâl'in yaralarını sarmak için Lâl'e sıkı sıkıya sarılmıştır. Ancak yeni yaralar, açılmak için gün sayıyordur. Beklenmedik bir anda aldıkları haberden sonra hayatları bir daha eskisi gibi olmayacaktır.

AFİLİ HAFİYE - MURAT MENTEŞ

Özgün edebiyatıyla milyonlarca okuyucunun aklına kazınan Murat Menteş, Afili Hafiye kitabı da okuyucular tarafından çok beğenildi. Bu yeni roman mucizevi suçlarla dolu fantastik bir polisiye ve aynı zamanda paralel evrenleri de içine alan derinlikli bir üst kurmaca...

ÇARPIK YALANLAR ANA HUANG

Okuyucunun dört gözle beklediği, Twisted serisinin son kitabı olan Çarpık Yalanlar 2023 yılının en çok okunan kitapları arasında. Serinin son kitabı, Çarpıcı, ölümcül fakat bunu saklayacak kadar akıllı bir adam olan Christian Harper'ın, aslında mükemmel takım elbiselerle centilmen suretine bürünen bir canavar olduğunu okuyacağız .

BİLİMİN UCUNDA ÖMER KAMACI

Ömer Kamacı'nın Bilimin Ucunda kitabı, doğa algımızın bilimsel devrimlerle dolu evrimini temel olgulara değinerek ve teknik dilden arınmış bir kalemle, okurlarla paylaşıyor. Bu kitap ile birlikte, Dünya'nın deli dolu geçmişinde kartopuna döndüğü, volkanlarla cayır cayır yandığı ve bahtsız tiranlar dinozorların makus talihlerine yenildiği zamanlara yolculuk edebilirsiniz.

UYUMSUZ DEFNE KAMAN'IN MACERALARI - ATEŞ - BUKET UZUNER

Bu kitabında da en çok satanlara girmeyi başaran Buket Uzuner, bu kitabıyla da birlikte Tabiat Dörtlemesi serisi tamamlanıyor. Buket Uzuner'in Tabiat Dörtlemesi'ni Su, Toprak, Hava ve Ateş sıralamasıyla okuyabilirsiniz.

ZENGİN BABA YOKSUL BABA ROBERT T. KİYOSAKİ

Robert T. Kiyosaki'nin yazmış olduğu 20 milyondan fazla okuyucuya ulaşan Zengin Baba Yoksul Baba yine her yıl olduğu gibi çok satan kitaplar listesine giriyor. Robert t. Kiyosaki, kitabında üst sınıfa mensup ailelerde çocuğa zenginliği korumak için öğretilen bilgilerin okullarda öğretilmediğini savunuyor.