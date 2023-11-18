Karataş mezunları sergide buluştu

İzmir Karataş Lisesi mezunları, 'Karataş Liseliler Buluşması' sergisi düzenledi. Kemeraltı'da yer alan Arya Kamalı Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide, okulun farklı dönemlerinden mezun olan 19 öğrenci ve 2 eğitmenden oluşan 21 kişilik bir topluluğun çalışmaları sunuldu.

SOSYAL MEDYADAN

İlk kez açtıkları karma sergiyi geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Karataş mezunları, yağlıboya ve akrilik resim çalışmaları, tezhip, minyatür, oyma ve kakma ürünleri, masklar, seramik, grafik çalışmaları ve moda tasarımdan oluşan eserlerini görücüye çıkardı. Organizasyonu gerçekleştiren 1988 mezunu Serhan Ekrem Topel, sosyal medya üzerinden okul arkadaşlarına ve daha sonra farklı dönemlerdeki mezunlara ulaştığını belirterek, geçtiğimiz eylül ayının sonunda hazırlıklara başlayıp 1.5 ay sonra da sergiyi hayata geçirdiklerini söyledi. 1 hafta açık kalan etkinlikte okulun öğretmenleri Oğuz ve Nurgül Demir çifti ile beraber Karataş Lisesi mezunları Akile Turhan Diken, Alp Akar, Arif Ezer, A. Bora Çal, Beste Bragg, Çetin Akgün, Dilek Çoban, Feray Hazman, Hilmiye Doğan, Levent Gülmen, Mehtap Yoldaş, Müge Sarıga, Müge Uçal, Perihan Duran, Serhan Ekrem Topel, Sevinç Yurtseven, Ümit Nizam, Yeşim Babür Korkmaz ve İstanbul'dan gelen öğretim üyesi Nuri Sezer'in çalışmaları yer aldı.