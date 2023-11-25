Bu kış kimse şapkasız çıkmayacak

Sonbaharla birlikte aksesuarlarınıza da trendleri yakalayan bir dokunuş yapmak istiyorsanız, sezonun favorisi olan şapkalardan edinmeyi ihmal etmeyin. Fötr şapkalar, sokak modasının da etkisiyle eski popülaritelerine yeniden kavuştular. Alışverişe başlamadan önce ebeveynlerinizin dolabına bir göz atmanızda fayda var! 2022 Kış aylarında Trenchcoat fötr şapka ikilisinin bağımlısı olabilirsiniz. Tarzını farklı hissetiren bir aksesuar olan fötr şapkalar bu sezon rengarenk! Ama klasikten şaşmam diyorsanız bu sezon yün fötr şapka sizin her stilinize misafirlik edebilir.