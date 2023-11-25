Fatih’in kulesi ayağa kalkıyor

Restorasyonu devam eden Fatih Kulesi'nde çalışmaları kontrol eden İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, "Manisa şehzadeler şehri. Birçok şehzade şehrimizde yaşamış ve burada bir saray yapısı inşa edilmiş. Fakat şehzadelik sisteminin kalkmasının ardından yavaş yavaş yok olmuş. Günümüze ise sadece hamam yapılarından bazıları ve birçok müdahaleye rağmen Fatih Kulesi ayakta kalmış. Kule, Fatih Sultan Mehmet'in Saruhan'a gelmesi, burayı yönetmesi sırasında saraya eklenmiş, şehrimizin sembolü olacak bir yapı.

Manisa Sarayı II. Murad tarafından inşa ettirilmiş, Fatih Kulesi ise Manisa'da şehzadelik yapan Fatih Sultan Mehmet tarafından 1446-1451 yıllarında saraya eklenmiştir. Bizler Fatih'in şehzadeliğinde İstanbul'u fethetmeyi ilk burada hayal ettiğini düşünüyoruz. Manisa'da Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettirdiği, dokunduğu, kullandığı bir yapıyı, tekrar ayağa kaldırmak çok heyecan verici bir durum.

Yapının bu hali, Fatih dönemi ile birebir aynı değil. Farklı dönemlerde değişikliklere uğramış ve son olarak 19. yüzyıla ait en net ve sağlam durumdaki fotoğraflarından yola çıkarak çalışmaya devam ediliyor. Fakat ana iskelet yapının büyük bölümü Fatih dönemine ait" dedi.

MANİSA'NIN SEMBOLÜ

Restorasyonu devam eden kulede şehrin kimliğine uygun şekilde teşhir-tanzim çalışmaları yapılacağını belirten Sudak, "Restorasyon sonrasında yapı, Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile müzeye dönüştürülecek. Müzemizde özellikle Saray-ı Amire'yi anlatacağız. Kule Müze'yi ziyaret edenler Manisa Sarayı'nda hayat nasıldı bunu öğrenecekler" diye ekledi. İl Müdürü İbrahim Sudak, Fatih Kulesi'nin yıllarca Türk Kızılay'ı Manisa Şubesi olarak hizmet vermesinden ve yapının Türk Kızılayı'na ait olması sebebi ile Kule Müze'de ayrıca Hilali Ahmer - Türk Kızılayı'nın anlatılacağı bir bölümün olacağını da belirtti.

Sudak, "Bu yapı halihazırda müze olarak açılmadan bile çok görkemli ve sembol bir yapı. Manisalılar ve şehrimizi ziyaret edenler yapıyı bu haliyle bile görsünler" dedi. Yapının şehrin turizmi açısından da önemini vurgulayan Sudak, "Bu yapının şehrimize kazandırılması tarihimiz, kültürümüz için önemli olduğu kadar şehrin turizmi açısından da çok önemli. Özellikle yurt içi veya yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz Manisa Sarayı'nı çok merak ediyorlardı. Nihayet bu çalışmayla ufak da olsa sarayın bir parçası görünür hale geliyor. Bu çalışma ziyaretçi sayımızı da artıracaktır. Tabi bu çalışmalar uzun soluklu, getirisini yıllar içinde göreceğimiz çalışmalar" diye konuştu.