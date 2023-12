Durdurulamaz güç Taylor Swift

Popun kraliçesi", "zamanımızın en iyi hikaye anlatıcısı", "hesap yapabilen bir sanatçı" ve "tartışmalı bir ünlü" olarak bilinen Taylor Swift her şarkısıyla ve klibiyle dikkat çekiyor. 2022 Kasım ayında Swift, "Eras Turu"nu duyurdu. Taylor Swift hayranları 'Swifties' ise sevinçle sanatçıyı görmek için sabırsızlanmaya başladı çünkü o 2018 Reputation turundan beri hiçbir turnede görünmüyordu. Taylor Swift hayranları, yılın turuna bilet almaya çalışırken saatlerce süren kuyruklarla ve sürekli teknik sorunlarla mücadele etti. Kaçak bilet satışını azaltmak için firma, belirli sayıda hayranı özel bir ön satış için onayladı. Sonuç olarak 2 milyondan fazla bilet satıldı. Ancak bu biletler hayranların eline geçtiği için ikinci el biletler sınırlı arzda ve büyük bir taleple karşılaştı. Makul bir fiyata, hatta en üst kategoride bile yer bulmak, adeta Willy Wonka'nın altın biletini bulmak gibiydi.

NEDEN BU KADAR POPÜLER?

Taylor Swift, 2022 yılında New York Üniversitesi mezunlarına yaptığı mezuniyet konuşmasında, "Bir şarkı yazarı olarak asla yerimde duramadım veya tek bir yaratıcı yerde uzun süre kalamadım. Bu süreçte pop, alternatif ve halk müziği gibi tarzlardan geçiş yaptım" dedi. Yazarlar ve editörlerin Spotify'ın metrikleriyle aynı fikirde olmadığı şarkılar, tamamen subjektif olarak karşımıza çıkıyor ve hiçbir şekilde tartışma yaratmıyor.

TÜY KALEM ŞARKILAR

Yüksek puan alan şarkılar, elektronik enstrümanların yerine akustik enstrümanlarla desteklenen şarkılardır. Swift, Nashville Songwriter Awards'da şarkılarını üç farklı şarkı sözü türüne göre sıraladığını açıkladı: Tüy kalem, dolma kalem veya simli jel kalemle yazılmış bir şarkı hayali. Akustik enstrümanlarda yüksek bir puan, tipik bir tüy kalem şarkısıdır. Kendi oluşturduğu bir Apple çalma listesinde, "Tüy kalem şarkıları, sizi eski moda hissettiren şarkılardır. Adeta 19. yüzyıl şairi olarak mum ışığında son netinizi oluşturuyormuş gibi hissettirirler" diye açıklıyor. Son iki albümü olan "folklore" ve "evermore" bunun en iyi örnekleridir. Taylor, "Lover" ve "1989" albümlerindeki cıvıltıyı terk edip hırkalar ve ev temalı tarzı benimsemiştir.

SADIK HAYRAN KİTLESİ

Swift'in itiraf edici anlatımı, ona sadık bir hayran kitlesi yarattı. Bilinen şarkı uygulaması Spotify, bir şarkının duygularını sıralıyor. Duygusal olarak negatif şarkılar düşük puan alırken, mutlu şarkılar tepede yer alıyor. Taylor'ın günlük şarkıları birçok insanı cezbediyor. Ergenliğe adım atanlardan "Fifteen" yeni bir şehre taşınan kişiye "Welcome to New York" kadar birçok şarkısı bulunuyor. Bu şarkılardan birçoğu, Taylor tarafından "modern, kişisel hikayelerin şiir gibi yazıldığı" dolma kalem sözlerine değiniyor. Taylor, bunları "çığlık çığlığa ayrıntılarıyla görebildiğiniz, duyabildiğiniz ve hissedebildiğiniz anlar" olarak tanımlıyor.

RİTİMLER KAÇMIYOR

Swift'in geliştiği yer de bu noktada dikkat çekiyor. Her radyo istasyonunda maksimalist pop çaldı, o kadar akılda kalıcı ki o kadrana dokunamazsınız. Swift, Nashville'de kovboy çizmeleri ve twangy hitleriyle country şarkıcısı olarak başladı ancak "Aşk Hikayesi" bile bir ritmi kaçırmıyor. "1989"a baktığımızda, birçoğunun "pop" albümü olarak tanımlayacağı bir özelliğe sahip. Bu parçalar parıltılı jel kalemle yazılmış gibi öne çıkıyor. Taylor Swift, "Anlamsız, kaygısız, zıplayan, ritme mükemmel uyum sağlayan bir tını önemli. Parlak Jel Kalem sözleri, onları ciddiye almamanızı umursamaz çünkü onlar da kendilerini ciddiye almıyor "diyor.

EN POPÜLER ŞARKILAR

Taylor Swift'in şöhreti onu Billboard listelerinde zirveye taşıdı. Billboard Hot 100'e 212 şarkı indirdi ve Drake'in ardından ikinci oldu. "Midnights" albümündeki şarkılarla Billboard Hot 100'de ilk 10'u işgal eden ilk sanatçı oldu. "Speak Now (Taylor'ın Versiyonu)" ile Billboard 200'de 11 No. 1 albümü olan ilk kadın oldu.

1 MİLYAR DOLARLIK TUR

ABD turu sona erdiğinde ve uluslararası tur başladığında Pollstar, turun rekor düzeyde en yüksek hasılat elde eden tur olacağını tahmin ediyor. Elton John şu anki rekoru 939,1 milyon dolarla elinde tutuyor. Swift'in milyarlara giren ilk tur olan yaklaşık 1,4 milyar dolar kazanması bekleniyor.

SİNEMADAN SONRA DİJİTALDE

Konser turu, ekim ayında üç saatlik bir film ile konserin görüntüleri sinemalarda sergilendi. Swift, Hollywood stüdyosunun dahil olmadığı bu projeye için doğrudan sinema salonları ile anlaşma yaptı. "Taylor Swift: Eras Turu", özellikle Amerika'da tarihin en yüksek hasılat yapan konser filmi olma özelliğini taşıyor. Swift son olarak doğum günü olan 13 Aralık'ta filmin dijitalden kiralanarak veya satın alınarak izlenilebileceğini hayranlarına duyurdu. Üstelik gösterimde olmayan üç şarkı Wildest Dreams, The Archer ve Long Live da eklenecek.