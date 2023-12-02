“Klasik müziği salondan çıkardım”

Sosyal medyada piyano videoları ile ünlenen ve 1 milyondan fazla takipçisi olan genç neslin yetenekli piyanisti Aurelien Froissart klasik müziği halk için ulaşılabilir kılma amacıyla yola çıktı. Şu anda ise konserlerinin biletleri birkaç saat içinde tükeniyor. İlk kez Türkiye'de izleyici ile buluşacak olan Froissart Antalya'da halka açık etkinliklere katılacak. Şehrin iki noktasında halkla buluşacağı etkinliklerde dünyaca ünlü piyanistle birlikte şarkı söylemek, enstrüman çalmak ve onunla sahneyi paylaşarak sosyal medya videoları üretmek isteyen tüm piyano tutkunlarına açık olacak.

12 YAŞINDA BAŞLADI

1995 yılında Paris'te doğan Aurelien Froissart, piyano çalmaya 12 yaşında başladı. 2018 yılında Conservatoire National Superieur de Musique de Paris'ten yüksek onur derecesiyle mezun oldu. M. Beroff ve F. Boffard gibi dünyaca ünlü isimler ile çalıştı. 2009 yılından bu yana genç piyanistler için düzenlenen 11 Ulusal ve Uluslararası yarışmada ödül kazandı. 2015 yılında hem "Vulaines-sur-Seine" Uluslararası yarışmasında hem de Paris'teki "Concours Maison du Japon" yarışmasında 1.'lik ödülü ve Belçika'daki "Primavera Pianistica" uluslararası yarışmasında 2.'lik ödülü aldı. 2018'de İtalya'da "Premio Pianistico Internazionale Napolinova" yarışmasında 1.'lik ödülü alan Aurelien Froissart 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne katılıyor. Froissart ile hakkında merak edilenleri konuştuk...

- Bu sosyal video nasıl başladı?

Bir şekilde kendiliğinden oldu diyebilirim. Aslında ilk başlarda stüdyomda piyano çalarken çekim yapıyordum ve videolarımı sanki klasik müzik konserlerinde olduğu gibi sosyal medya hesaplarıma yüklüyordum. Daha sonra tren istasyonunda insanlar arasında piyano çalınan bir video gördüm milyonlarca kez izlenmişti. Bu videoları yükleyen kişi profesyonel biri değildi. Hatta belki de 2 yıllık bir piyano eğitimi olan çok basit düzeyde çalan bir piyanistti. Ben de denemeye karar verdim, tren istasyonuna gittim ve klasik repertuvarımı çalmaya başladım. Videolarım kısa sürede daha önceki yıllarda yüklediğim klasik müzik videolarımdan da daha fazla izlendi. Daha önceki videolarım çok daha kaliteli ve ses olarak da daha başarılı olmasına rağmen yeni çektiğim videoların bu kadar izlenmesi şaşırttı ama o an anladım ki insanlar spontane ve otantik olan performanslardan daha çok hoşlanıyor.

- Piyanoyu konser salonlarından çıkarıp halka sunma fikri nasıl ortaya çıktı?

Konser salonlarında verdiğim klasik müzik konserlerinde bir süre sonra dinleyicilerimin hep benzer bir kitleden olduğunu fark etmeye başladım. Klasik müziğe tutku ile bağlı olan hatta belli bir yaş düzeyinin üstündeki insanlardı. Chopin, Beethoven gibi ünlü bestecilere ait eserleri daha genel bir dinleyici kitlesi ile paylaşmak istiyordum. Bu proje ile insanların arasında girdiğimde rap, hip hop gibi farklı müzik tülerini dinleyen insanlara da bu eserlerle ulaşmaya başladım.

- Oluşturduğunuz içeriklerle sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi gördünüz.... Sizi şaşırtan bir performans oldu mu?

Newyorkta bir park da Chopin'in eserini çalarken bir anda beliren çocukların ahtarları ile eşlik etmesi çok keyifliydi.

- Sırada dijital projeleriniz var mı? Bir albüm yayınlama planınız var mı?

Evet bundan sonraki projem youtube da daha uzun içerikler hazırlamak olacak. Pedagojik videolar yada bazı eserlerin nasıl çalındığı ile ilgili ipuçları paylaştığım videolar da olabilir hatta challenge videoları da yapmayı düşünüyorum. Bunun dışında podcast de hazırlayabilirim yaptığımız işlerin perde arkası yada müzisyen arkadaşlarımız ile müzik konuştuğumuz, insanların beni daha yakından tanıyacağı içerikler de hazırayacağım. Şu anda bir albüm yayınlamayı düşünmüyorum.

- Türkiye'de ilk kez sahne alacaksınız...

Türkiye'de çalacağım için çok heyecanlıyım daha önce iki kez Türkiye'de bulundum. İstanbul'a da geldim. Hatta güneyde tatil yaptım ama daha önce hiç piyano çalmadım hep tatil amaçlı gelmiştim ama sosyal medya hesaplarımda görüyorum ki yaptığım şeye güzel bir ilgi var. 23 yıllık bir festivalin parçası olacak olmaktan da çok mutluyum.