Teknoloji geliştikçe yalnızlaşıyor muyuz?

Bir kafeye gittiğinizde ya da durakta otobüs beklediğinizde çevrenize hiç dikkat ettiniz mi? İnsanlar birbiriyle sohbet mi ediyor yoksa herkesin elinde telefon mu var? Artık insanlar, yaşadıklarını, gezdiklerini ve yediklerini, içtiklerini hemen paylaşmanın derdine düşmüş durumda. Çok eski zamanlarda, teknoloji henüz bu kadar gelişmemişken kimse bir başkasının ne yaptığını çok fazla merak etmezdi. Artık sosyal medya platformlarının yaygın kullanımı, herkesi meraka ve gösterişe sürüklüyor. Hatta şimdilerde öyle bir noktaya gelindi ki insanlar bu platformlardan ciddi paralar kazanabiliyor. Aslında hayatımıza çok fazla fayda ve kolaylık sağlayan teknoloji, doğru kullanılmadığı için yalnızlaştırıyor ve gittikçe asosyal nesiller yetişiyor.

TEKDÜZE HAYATLAR

Her ne kadar hayatlarının ne kadar renkli olduğunu göstermeye çalışanlar olsa da aslında her şeyin sadece birer görselden ibaret olduğu ortada. Tekdüze hayatlarından sıkılanlar ise eğlenceyi teknolojide buluyor. Buna ek olarak arkadaş gruplarında olanlar, çalışanlar ve aynı zamanda sadece internette gördüğü için beğendiği, binlerce liralık ürünleri satın alanlar da gittikçe artıyor. Konuşmaların azalması ve herkesin telefonlarına yönelmesi de insanların yalnızlaşma yolundaki en belirgin adımlar. Uyandığımızda telefonlarımıza bakıyoruz, iş yerlerine geldiğimizde hemen maillerimizi kontrol ediyoruz ve akşam eve gidene kadar da telefonda sosyal medyada dolanıyoruz. Hatta bu platformlarda o kadar fazla zaman geçiriyoruz ki bazen işler bile aksayabiliyor.

GERÇEKLİK ALGISI DEĞİŞİYOR

Kişiler birbiriyle konuşmayı artık çok önemsemiyor. Algımız değişiyor. Sosyal platformlarda gördüğümüz çoğu şeyi gerçek zannederek başka hayatlara özeniyoruz. Zengin olmanın gerçekten de çok kolay gibi yansıtıldığı bu alanlarda kötü alışkanlıklar ediniliyor. İşte bütün bunlar aslında ne kadar yalnızlaştığımızın, gerçeklik algımızın ne kadar değiştiğinin en belirgin kanıtı. Teknoloji, hayatımızı kolaylaştırıyor ve ciddi anlamda zamandan tasarruf etmemize, ufkumuzun gelişmesine büyük destek sağlıyor. Her güzel şeyin bir de dezavantajı olduğunu unutmamak gerekiyor.

PSİKOLOJİK OLARAK TÜKENİYORUZ

Teknoloji, bütün kullanıcıları hem fizyolojik hem de psikolojik olarak tüketiyor. Uzmanlar bu konuyla ilgili yaptıkları araştırmalar sonucunda teknolojinin ancak doğru kullanıldığında faydalı olduğunu belirtiyor. Üstelik yeni kavramları da beraberinde getiriyor. Teknolojik yorgunluk da bunlardan birisi. Ülkemizde küçük çocuklarda bile telefon ya da tablet görüyoruz. Yetişkinlerde de çok ciddi sağlık sorunlarına sebep olan teknoloji, aynı zamanda çocuklarda başlayan hastalıkların da ilk adımları olarak karşımıza çıkıyor.

SINIRLAMA GETİRİN

Eğer çok fazla teknolojik ürün kullandığınızı ve kendinizi buna bağımlı hale getirdiğinizi düşünüyorsanız hemen bir sınırlama getirin. Arkadaşlarınızla buluştuğunuzda ne kadar çok sohbet ederseniz, o kadar enerji dolu olduğunuzu fark edeceksiniz. Bunları dikkate alarak yalnızlaşmaktan kurtulabilirsiniz. Dört bir yanımız adeta teknolojiyle sarılmış durumda. Bu yüzden de gelişmelere herkes ayak uydurmak zorunda. Fakat bu dünyanın içine girdiğimiz zaman oradan çıkmak da zorlaşıyor. Çünkü insanları içine çeken yapısı, sürükleyici özelliği yaşamımızın her anını değiştiriyor