Beyazlar içinde romantizm

Paris

Romantik rota denilince kuşkusuz dünyada ilk akla gelen yer Paris. Avrupa'nın moda ve gastronomi şehirleri arasında da ilk sırada gelen bu romantik şehir, kışın ayrı güzel. Paris, turistlerin her mevsim yoğun olduğu bir şehir. İlk defa gidecekseniz Eyfel Kulesi'nden Louvre Müzesi'ne Notre Dame Katedrali'nden Zafer Takı'na kadar şehrin sembolü olan yapıları mutlaka görün. Seine Nehri'nde bot turuna çıkın, şehrin capcanlı kafe ve restoranlarında Fransız mutfağını keşfedin. Sanatçılarının yoğun olduğu Montmartre'de Paris'in en bohem haline tanıklık edin.

Abant

Göl manzarasıyla sakin ve huzurlu bir tatil beldesi olan Abant, kış mevsiminin ülkemizde en güzel yaşandığı yerlerin başında geliyor. Bembeyaz karlar altında bir doğa şöleni sunan Abant'ta göl kenarında yürüyüş yapmak en huzur verici aktivitelerin başında geliyor. Akşamüstüne doğru soğuğunun artmasıyla birlikte doğa manzarası eşliğinde şömine başında romantik bir akşam geçirebilirsiniz.

Budapeşte

Kendinizi tarihin büyüsünde hissedeceğiniz Gotik ve Barok mimarinin en güzel örneklerini görebileceğiniz Macaristan'ın başkenti Budapeşte, kış aylarının en romantik rotaları arasında başı çekiyor. Buda ve Peşte olarak ikiye ayrılan kentin her köşesi Noel öncesi süslemelerle masalsı bir güzelliğe bürünüyor. Şehirde romantizm yaşamak isteyenler için ise Castle Hill'in bahçeleri, Tuna Nehri'nin ortasındaki Margaret Adası ve Balıkçılar Tabyası görülmesi gerekenler arasında.

Prag

Prag, tarihi mimarisi ve rengârenk sokaklarıyla çiftler için bir cazibe merkezi haline geliyor. Aralıkta kar altında parlayan katedraller, romantik yürüyüşler ve sıcak kafelerle dolu bu şehir, romantik anılar biriktirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Kapadokya

Romantik bir seyahat denilince Türkiye'de ilk akla gelen yerlerin başında kendinizi zaman yolculuğunda hissedeceğiniz Kapadokya geliyor. Peri bacaları, mağara otelleri ve sıcak hava balonlarının renk kattığı bölge kış aylarında romantizm yaşamak için ideal.

Bozcaada

Yaz destinasyonlarını tüm kalabalığın çekildiği kış aylarında gezmeyi sevenlerden misiniz? O zaman gerçek Bozcaada'yı yaşamak için aralık ayı en güzel zamanlardan. Ayazma Plajı'nda yürüyüşe çıkabilir, Polente Feneri'nde gün batımını seyredebilir, şarap mahzenlerinde eşsiz lezzetli şarapları tadabilir, deniz ürünleriyle donatılmış sofralarda adanın en güzel lezzetlerini tadarak Bozcaada'yı en sakin haliyle yaşayabilirsiniz.