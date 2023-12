Fotoğraflarda yapay zeka esintisi

TEKNOLOJİNİN bu kadar hızlı gelişmesi, ona ayak uydurmamızı zorlaştırıyor. Aslında hayatımıza girişi çok eski değil ama yine de bize sanki asırlar geçmiş gibi hissettiriyor. Kısa sürede çok yol kat eden teknoloji, her geçen gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Sanayiden perakendeye, güzellikten sağlık sektörüne kadar her alanda karşımıza çıkıyor. Artık büyük ya da küçük fark etmeksizin firmalar da kendilerini teknolojiyle entegre ediyor ve çalışmalarını da ona göre şekillendiriyor. İşte bütün bu gelişmeler bizi konumuza getiriyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi, bu anlamda büyük fayda sağlıyor. Teknolojinin ayrılmaz bir parçası olan yapay zeka, artık görsel olarak bizi de değiştiriyor.

İSTEDİĞİNİZ YAŞ

FOTOĞRAFLARINIZDA sizi rahatsız eden görüntüden kurtulmak teknoloji sayesinde artık çok kolay. Yapay zeka tabanlı çok sayıda mobil uygulama var. iPhone ya da Android kullanıyor olmanız fark etmeden bu uygulamaları indirebilir ve hemen kullanarak etkisini hemen görebilirsiniz. Yapay zeka ile istediğiniz kadar gençleşebilir hatta yaşlanabilirsiniz.

GENÇ YA DA YAŞLI GÖRÜNÜN

CHATGPT ile dikkatleri daha fazla üstüne çeken ve ilgi odağı olan yapay zeka, fotoğraf uygulamalarına da dahil oldu. Bu uygulamalar yapay zeka ve makine öğrenimi yardımıyla algoritma kullanıyor. Bu algoritmalar da sizi gençleştirebiliyor ya da yüzünüzün daha yaşlı görünmesini sağlıyor. Hatta bu uygulamalar dikkat çektiğinden beri insanlar yaşlandığı zamanlarda nasıl görünebileceğine dair daha fazla fikir edinmek istiyor. Ücretsiz indirebileceğiniz uygulamalar sayesinde bu güzel özellikten siz de yararlanabilirsiniz.

MERAK UYANDIRAN DENEYİM

TEKNOLOJİ içeren her uygulama merak uyandırıyor. Aynı zamanda çeşitli uygulamalar kullanabilen kişiler de bu gelişmeleri keyifle takip edebiliyor. Ücretsiz uygulamaların yanı sıra ücretli olanlar da mevcut. Hangisini kullanmak istiyorsanız seçim yaparak telefonunuza ya da tabletinize indirebilirsiniz. Bunlara ek olarak şu anki halinizle on yıl önceki ya da on yıl sonraki halinizi görmek sizi de heyecanlandıracak. Yapılan araştırmalar sonucunda uygulamaların yüzde 90'a kadar gerçeklik payı olduğu belirlendi.

DEZAVANTAJLARI

ASLINDA sizlere yazının başından beri yapay zeka gençleştirme uygulamalarının faydalarından ve keyifli yönlerinden bahsettik.

Peki, olumsuz yanları neler?

Size böyle bir uygulamanın nasıl dezavantajı olabilir?

En büyük sorun, böyle uygulamalar kullanan kişilerin fotoğraflarının bir yere kaydedilip kaydedilmemesi ile ilgili kaygılar... Uygulamalar, teknolojinin eğlence yönlerini ön plana çıkarırken kullanıcıların da mahremiyet ve doğruluk konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Bu gibi uygulamalar teknolojinin bize sunduğu ek hizmetlerden birisidir. Eğer keyif alıyorsanız ve çok abartıya kaçmadan kullanıyorsanız hiçbir konuda endişe etmenize de gerek yoktur.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

BÜTÜN faydalarını ve zararlarını aktardıktan sonra kısaca sizlere sistemin nasıl çalıştığından da bahsedelim... Sisteme istediğiniz bir fotoğrafınızı yüklüyorsunuz, ardından uygulamada ilerliyorsunuz. Böylece sistem yapay zeka algoritmasını kullanarak fotoğrafları analiz ediyor, ileride nasıl görünebileceğinizi tahmin ediyor. İşte bu kadar! Eğer yaşlandığınızda nasıl görünebileceğinizi merak ediyorsanız bu uygulamaları inceleyebilirsiniz.