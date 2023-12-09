Izmir’e yepyeni bir dijital tarih müzesi

1925-2007 yılları arasında Almanya Başkonsolosluğu olarak hizmet veren İzmir 1. Kordon'daki 132 yıllık tarihi bina "Dijital Tarih Müzesi" olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Uzun süren yasal izinler ve işlemlerin ardından başlayan restorasyon çalışmaları, yoğun şekilde devam ediyor. Halen aktif olarak faaliyet gösteren Yunanistan Başkonsolosluğu'nun yanında yer alan tarihi yapı, eski haliyle Elzear Guiffrey'e aitti. Bina, 1918'den sonra Alman Hükümeti'ne satıldı. Ön bina ve yan cepheden oluşan taş eve 14 Temmuz 1925 tarihinde taşınan Almanya Başkonsolosluğu, bir yıl sonra evin arka kısmına ek bina yaparak bugünkü görüntüsüne kavuşturdu. 2016 yılında Almanya Devleti'nden satın alan Megapol Group, binayı aslına uygun biçimde restore ettiriyor. Megapol Group Başkanı Selim Gökdemir, müzede yakın tarihimizin, tarihi değerlerimizin, olaylarımızın ve kimliklerimizin dijital ortamlarda anlatımı ile belgesel filmler eşliğinde görsel sunumunu planladıklarını belirterek, tarihi objelerin ve kitapların da onlara refakat etmesini hedeﬂediklerini söyledi.

BELGESEL VE FİLM MERKEZİ

Tarih hakkında tüm gerçeklerin çarpıtılmadan bilinmesi gerektiğini, geçmişini doğru anlayamayan toplumların geleceklerini de doğru şekillendiremeyeceklerine inandıklarını vurgulayan Megapol Group Başkanı Selim Gökdemir, tarihimize katkıda bulunabilmek için bir "Megapol Film-Belgesel Yapım Merkezi" kurduklarını da anlattı. Bu merkezde, belgeselcilikte uzmanlaşmış bir ekiple birlikte, yakın tarihimizin önemli olaylarını, tarihi kimliklerimizi ve geçmişimizin hassas dengesini tarafsız olarak belgeleriyle günümüze taşımayı amaçladıklarını ifade etti. Gökdemir, çekilecek belgeselleri hem İzmir Kordon'da restorasyonu süren ve Dijital Tarih Müzesi olarak hizmete girecek olan eski Alman Konsolosluğu binasında, hem de Megapol Group'un Youtube kanalında yayınlayacaklarını duyurdu.