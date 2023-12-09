Japon gecesinde buluştular

2008'den bu yana İzmir'de Japonca eğitmenliği yapan, aynı zamanda 2010'dan beri Japonya'ya kültür turları düzenleyen Senem Hakyemez, İzmir'de yaşayan Japon tur rehberi Shuri Endo Deguchi ve şef Eda Cankurtaran, Mavişehir Sushi Bar'da Japon Kültürü Gecesi düzenledi.

2024'ün Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıldönümü olmasının geceye bir anlam daha kattığını belirten Hakyemez, "İzmir'de Türk-Japon dostluğunu yad etmek istedik. Geceye katılan 56 kişi arasında, İzmir'de yaşayan Japonlar ve eşi Japon olanlar da vardı" açıklamasını yaptı.

SEREMONİLER 4 SAAT SÜRDÜ

Etkinliğin 4 saat sürdüğünü belirten Hakyemez, "Gecemize ilk olarak Japonlar'ın kaligrafi sanatı shodou ile başladık. Herkes Japon harfleriyle kendi ismini yazdı. Ardından tadım menüleri sunuldu. Aralarda Shuri San öğretisiyle origami (kağıt katlama) ve şef Eda Cankurtaran'ın anlatımıyla nigiri (sushi) workshopları kapsamında sake nigiri ve kappa nigiri yaptık. Sonra da çay seremonisine geçerek genmaicha çayının nasıl yapıldığına dair bilgiler verdik. Devamında ise yine Shuri San'ın öncülüğünde geleneksel Japon madenci dansı olan Tanko Bushi'yi uyguladık. Konuklar birkaç kelime de Japonca öğrendi. Bir etkinliğin içinde hem yemek hem workshop hem de danslar oldu. Japon kültürünü küçük küçük kesitlerle konuklara aktardık" yorumunu yaptı. Shuri Endo Deguchi ise tüm konuklara kimono ve yukatalarını giydirerek tarihçelerini anlattı. Eda Cankurtaran tarafından hazırlanan Japon lezzetleri de çok beğenildi.