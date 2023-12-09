Meme kanserlilerde yaşam kalitesi

Memeler, kadınları tanımlayan ve tamamlayan estetik organlardır.

Kadın kimliğinin ve cinselliğin tanımlamasında önemli ve stratejik değeri vardır. Kadın görselinin ögesi olan bu organlar aynı zamanda kadın yaşamını önemli oranda etkileyen bir hastalık türüne ev sahipliği yapmaktadır. Meme kanseri, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre en sık kanser türüdür. Kadınlardaki kanserlerin 4'te 1'ini meme kanseri oluşturmaktadır. Ülkemizde yaşam boyu meme kanserine yakalanma riski yaklaşık olarak yüzde 7'dir. Meme kanserinde son yıllarda artan tarama programlarına katılım ve yeni geliştirilen ilaçlarla tedavi sonucu uzun yaşam sağlanabilmektedir.

Genel olarak meme kanseri yavaş ilerleyici kanser olarak bilinmektedir. Uzun yaşayan bu kanser türünde son yıllarda kadınların yaşam kalitesinin önemi ortaya çıkmıştır. Bu konuda geniş araştırmalar yapılmakta meme kanserli kadınların yaşam kalitesi artırılmaktadır.

SOSYAL VE KİŞİSEL İLİŞKİLER

Meme kanserli kadınlarda tüm süreç boyunca hayatta kalma ve yaşam konforu yaşam kalitesi olarak tanımlanabilir.

Meme kanserli kadın hastalığa yakalandığında, önce yaşam ve ölümü, sonrasında hayat kalitesini (kişisel ve ailesel) düşünmektedir. Bu nedenle son yıllarda meme kanserli kadınlar arasında duygusal ve fiziksel ihtiyaçların karşılanması konusunda geniş eğilimler vardır. Sağ kalması sağlanan kadınların kişisel ve sosyal ilişkileri son derece önemli olmaktadır.

PSİKOLOJİSİ ÇOK ÖNEMLİ

Meme kanserli hastanın yaşı, hastalığın yaygınlığı, tedavi türü, sosyoekonomik düzeyi, mesleği, eğitim durumu, psikolojik özellikleri inanç durumu ve aile tipi Yaşam kalitesini belirleyen faktörlerdir. Tüm bu sayılanlar önemli değişkenler olarak sayılabilir. Bunların arasında özellikle meme kanserli hastanın psikolojik durumu yaşam kalitesini etkileyen en önemli konu olarak değerlendirilmektedir.

Tüm tedavi süreçlerinde ve sonrasında fiziksel ve psikososyal işlevsellik, aile yaşamı, çift ilişkileri ve çalışma yeteneği bu popülasyonda yaşam kalitesini etkilemektedir.

Meme kanserli hastalarda yaşam kalitesi nasıl yükseltilir?

1. Tüm tedavi sürecinin bilimsel temellerle yapılmalıdır.

2.Tanıdan itibaren uygun psikolojik destek alınmalıdır.

3. Hasta hastalığının farkında olması ve sürecin bilincinde olmalıdır 4. Aile bireylerinin (eş ve yakınları) uygun davranışları 5. Yeniden yaşam dizayn edilmelidir.

6. Sosyal ve iş yaşamın devamı 7. Sabırlı olmalı, doğal beslenmeli ve yaşamı spor dolu olmalı