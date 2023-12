Secdede sahnede gibi hissediyorum

Aydın İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından 'Sahneden Secdeye Yolculuk' konulu konferans düzenlendi. Yazar Rabia Christine Brodbeck Sezai konferansa konuşmacı olarak katıldı. Bale eğitimini 8 yaşındayken almaya başlayan ve 36 yaşına geldiğinde dünyanın en önemli balerinlerinden biri olarak kabul edilen Sezai'nin Müslüman olduktan sonra hayatı tamamen değişti. İslam üzerine kitaplar yazmaya başlayan Sezai, performans gösterileri için gittiği New York'ta gezerken tesadüfen bir Türk mescidine girmesiyle hayatının değiştiğini belirterek, "Müslüman olmam, İslam ile tanışmam elbette tevafuk. Profesyonel dans etmek için New York'a gittim. Şehri gezerken farkında olmadan Türk mescidine girdik. İçeri girer girmez bende bir elektroşok oldu. İslam diniyle ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Orada bize çok sıcak yaklaştılar. Hayat boyunca aradığım şeyi orada buldum ve Müslüman olmaya o an karar verdim" dedi.

ALKIŞ, NEFİS İÇİN İYİ DEĞİL

Dünya sahnesinde alkışlanmanın önemi olmadığını belirten Sezai, "İslamiyet'le tanışmamı şöyle özetliyorum, ben aşka düştüm, aşık oldum. Önce namaza aşık oldum, sonra şahadet getirdim. Yurt dışında sanatıma ve şahsım adına çok değer gördüm. Fakat aslında dünya sahnesinde alkışlanmak nefis için çok iyi bir şey değil. Ben namazda ve secdedeyken kendimi sahnede gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Program, İl Müftüsü Güneş'in hediye takdimi ve yazarın kitaplarını imzalaması ile son buldu.