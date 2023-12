2024’ün teknoloji dünyasına hazır mısınız?

2023 yılı ilk ayından son ayına kadar teknolojik gelişmelerin hızlı yaşandığı bir sene oldu. Her an değişen ve gelişen dünyayı an be an izlemek o kadar zordu ki... Hayatımızın ortasına yerleşen ve kafamızı kaldırdığımız her yerde kendini belli eden teknoloji, yakında beynimizin içine kadar girebilir. Yapılan çalışmalar yavaş yavaş bu yöne ilerliyor.

ChatGPT ile başlayan sohbet asistanı uygulamaları belki de bu yıla damga vuran en önemli gelişme oldu.

Teknolojinin geldiği noktayı düşündüğümüzde aslında ne kadar da evrildiğini görüyoruz.

Artık bir işlem yapmak için bile yorulmamız gerekmiyor. Belki de zamanla bu tembelliğe bizler de alışıyoruz ve gelen tehlikeyi fark etmiyoruz. Bu denli gelişme yaşanırken 2024'te bizi nasıl gelişmeler bekliyor olabilir?

SİBER TEHDİT YÖNETİMİ

Bir başka gelişme de siber tehditlere yönelik olacak. Siber güvenlik duvarları yetersiz kaldığında sistemi korumak o kadar da kolay olmuyor. Yapılan analizler de yapay zekanın güvenlik duvarlarına daha fazla entegre edilmesi gerektiğini söylüyor.

Her ne kadar teknoloji gelişiyor olsa da siber saldırganlar da buna bağlı olarak kendilerine yeni yollar buluyor. Bu sebeple çalışmalarınızı yenilerken ve gelişen tehdit yönetimi konusuna ilgi gösterirken bu detayları da gözden kaçırmamak gerekiyor. Eğer firmanızın büyümesini istiyorsanız ya da bir çalışansanız bu konuda eğitimler alabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Artık siber yazılımlar da son derece akıllı ve uyarılarını doğru zamanda yapıyor. Siber saldırganlar bir ara kapı bulduysa ve sızmaya çalışıyorsa hemen bağlı olduğu sisteme uyarı gidiyor ve anında çalışanların fark etmesini sağlıyor.

Belki de çok kısa bir süre içerisinde bu uyarılar sesli olacak ve aynı anda hackerleri kendi kendine imha edebilecek.

YENİ BATARYALAR

Akıllı telefonlar zaman geçtikçe daha da akıllı oluyor. O yüzden doğal olarak akıllı telefonlara uyacak bataryaların da gelişmesi gerekiyor. Şimdiden adımları atılan akıllı bataryalar daha fazla geliştirilerek piyasalara sunulabilir. Şu anda büyük şirketler kobaltsız ya da katı hal piller gibi pillerin kimyasına yönelik farklı teknolojileri araştırıyor. Eğer başarılı olurlarsa ve ellerinde somut çalışmalarla karşımıza çıkabilirlerse işte o zaman bütün emekleri sonuç vermiş olacak. 2023'te elektrikli araçlarla tanıştık. Yurt dışında ve ülkemizde de şarj istasyonlarının sayısı arttı. Hatta 2024 yılının ortalarında benzinli ve gazlı araçlar yerine artık elektrikli araçları görmemiz mümkün.

OYUN GERÇEĞE KARIŞACAK

Son zamanların en popüler oyunu olan GTA ittikçe yayılıyor.

Neredeyse herkes bu oyuna hakim ve keyifle oynuyor.

Sürekli yenilenen yapısıyla ve kurgusuyla ciddi bir hayran kitlesine sahip. Bunun gibi çok sayıda oyun, sevenlerinin bir süre sonra gerçeklik algısını kaybetmesine sebep olabilir. İnternet oyunları artık boş vakit geçirme aktivitesi olmaktan çıkarak yaşam biçimi haline geldi. Bu alanda geliştirilen daha fazla oyun, piyasaya girecek. Peki gerçek oyun tutkunları buna hazır mı?

MİKROÇİP KULLANIR MIYDINIZ?

Teknolojik gelişme denilince artık mikroçiplerden de bahsetmek gerekiyor. Bu mikroçipler, derimizin altına enjekte edilebileceği gibi beynimize bile yerleştirilebileceği iddia ediliyor. Böyle bir durumda mikroçip kullanmayı kabul edebilir miydiniz? Düşüncesi bile korkunç geliyor olabilir ama emin olun ki çok kısa bir süre sonra bunların örneklerini göreceğiz. Yan etkilerinden henüz bahsedilmeyen bu çalışmalar şimdiden çıkan haberlerle beynimizin içine yerleşsin diye uğraşılıyor.

Aynı zamanda yapay zekanın da aklımızı okuyabileceğini biliyoruz. Belki de bu konuda başarı elde edebilmek için mikroçipler geliştiriliyor.