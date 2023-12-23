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Haberler Cumartesi Yılbaşı gecesinin yıldızı siz olun

Yılbaşı gecesinin yıldızı siz olun

HABER MERKEZİ
Yılbaşı gecesinin yıldızı siz olun
Yılbaşı gecesi denince akla ilk gelen şey parıltılı ve ışıltılı elbiseler. Altın, gümüş veya metalik tonlarda bir mini ya da midi boy elbise, yılbaşı gecesinin yıldızı olmanızı sağlayacak. Yılbaşı gecesini eğlenerek geçirmeyi planlıyorsanız parıltılı payetli elbiseleritercih edebilirsiniz. Bunlar özellikle arkadaşlarınızla bir araya gelip eğleneceğiniz hareketli yılbaşı kutlamaları için son derece uygundur. Girdiğiniz her ortamda şık görünmenizi sağlarlar ve özellikle gece ışığında harika görünürler. Parlak payetli elbiseleri yılbaşı kombinleri yaparken kullanmak istiyorsanız uyumlu renkte bir clutch çanta ve zarif topuklu ayakkabılar giyerek yılbaşı partisinde ışıldayabilirsiniz.
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