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Haberler Cumartesi Akademisyenlerin “Bellek” buluşması

Akademisyenlerin “Bellek” buluşması

ERCAN AKGÜN
Akademisyenlerin “Bellek” buluşması

DOKUZ Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (DEÜ GSF) Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan 'Bellek' sergisi, 61 akademisyenin çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sundu. Her yıl yapılan ve bu sene Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu'nun küratörlüğünde İzmir Türk Amerikan Derneği'nde düzenlenen etkinlikte, fotoğraf, grafik, heykel, moda tasarımı, tekstil, seramik, ebru, tezhip ve hat çalışmalarının olduğu 68 eser yer aldı.

6 ay süren hazırlık sonrası güzel sanatlar alanında multidisipliner bir sergiye imza atan akademisyenler, önümüzdeki yılın karma sergisi için hazırlıklara şimdiden başladıklarını dile getirdi.

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