Beyazperdede bu hafta

RAFADAN TAYFA 4: HAYRİMATÖR

SERİNİN dördüncü filminde ekip ajan ve adamları tarafından kontrolden çıkarılmış olan Hayrimatör'ü kurtarmak için bir araya geliyor. "Yüzyılın icadı" olan dev robot Hayrimatör kötülerin eline geçer ve dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Bu durum üzerine Hayri, Kâmil, Akın, Sevim, Hale ve Mert, Hayrimatör'ü kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

MUTLUYUZ BİR SKANDAL PEŞİNDE

SENARİSTLİĞİNİ ve yönetmenliğini İbrahim Büyükak'ın üstlendiği Mutluyuz, boşanma aşamasında olan bir çiftin hayatını konu ediniyor. Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Ancak evliliklerinin üçüncü yılında ilişkilerinin iyi gitmediğini fark ederler. Ferhat ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı'yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. Aslı ile Ferhat'ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.

DOGMAN

HAFTANIN aksiyon ve gerilim türündeki filmlerinden Dogman, çocukluğunda şiddet yanlısı babası tarafından istismara uğrayan ve acımasızca köpeklere atılan Douglas'ın hikayesini konu ediniyor. Film, çocukluk travması ve fiziksel yaralanmalardan kurtulma yolculuğunda kendi yolunu bulmaya çalışan; bu uğurda toplumsal kuralları, cinsiyet sınırlamalarını da esneterek, köpek sevgisinde aşırıya kaçan Douglas'ı anlatıyor.

KARANLIK RUHLAR

YÖNETMENLİĞİNİ ve senaristliğini Lori Evans Taylor'ın üstlendiği Karanlık Ruhlar (Bed Rest), bir annenin doğmamış bebeğini korumak için verdiği mücadeleyi konu ediniyor. Julie, yıllarca hayalini kurduğu bebeğe kavuşacak olmanın mutluluğuyla kocasıyla birlikte yeni bir eve taşınır. Yaşadığı komplikasyonlar sonucu yatak istirahati yapmak zorunda kalan Julie, evinde korkunç ve ürkütücü deneyimler yaşamaya başlar. Evinin perili mi yoksa her şeyin kendi kafasında mı olduğunu merak etmeye başlayan Julie, kendisini ve doğmamış bebeğini korumak için mücadele eder.

İÇİMDEKİ ŞEYTAN

HAFTANIN korku filmlerinden İçimdeki Şeytan (It Lives Inside), arkadaşına musallat olan kötü ruhtan kurtulmak için kökleriyle yüzleşmek zorunda olan bir gencin hikayesini anlatıyor. Ailesiyle birlikte bir banliyöde yaşayan Hintli-Amerikalı bir genç olan Sam, okula adapte olma konusunda sorun yaşar. Sam, okula kabul edilmek ve tüm sınıf arkadaşlarının beyaz olduğu bir okula uyum sağlamak için kendi kültürünü ve ailesinin geleneklerini reddeder. Ancak en yakın arkadaşına mitolojik kötü bir ruhun musallat olunca onu nasıl yeneceğini bulmak için kökleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

BİR SKANDAL PEŞİNDE

NATALİE Portman, Julianne Moore ve Charles Melton'lı usta oyuncu kadrosuyla vizyona girecek Bir Skandal Peşinde (May December), bir oyuncunun rolüne hazırlanmak için bir zamanlar skandal olmuş bir aşk hikayesini gözlemlemeye gitmesini ve sonrasında yaşananları anlarıyor. Popüler televizyon oyuncusu Elizabeth bir zamanlar skandal olmuş bir aşk hikayesini konu alan yeni filmdeki rolünü araştırmak için Georgia'ya gider. Elizabeth, 23 yıldır evli olan bu çiftle yakınlaşmaya başladıkça, ilişkilerinin üzerindeki baskı da öngörülemez bir şekilde artmaya başlar.