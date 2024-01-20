Holografik zaman yolculuğu

TÜRKİYE'NİN ilk holografik eğlence parkı DigiZoo İstanbul'da açıldı. Hologram tekniği ile 25'ten fazla canlı türünü deneyimleme fırsatı sunan DigiZoo, Brifing Odası, Laboratuvar, Avatar Ormanı, Dinozorlar Alanı, Günümüz Doğa Canlıları ve Denizaltı alanı olmak üzere 6 bölümden oluşan sergi alanının yanı sıra etkinlik alanları ve kafesi ile misafirlerini ağırlıyor. Ziyaretçiler, zaman yolculuğu temasıyla senaryolaştırılmış bir hikaye üzerinden sadece günümüzde yaşayan değil, nesli tükenen dinozorlar ve tek boynuzlu at gibi mitolojik canlılara da büyüleyici atmosfer eşliğinde tanıklık ediyor.