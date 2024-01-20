Hukuki önlem anlaşmazlık çıkmadan önce alınmalı

Şirketlere hukuki danışmanlık veren Avukat Selin Gürün, "Hukuk her zaman temel kuralları belli olmasına rağmen gelişen ve değişen bir alan. Bu nedenle ben de mesleğimi icra ederken bu değişimlere ayak uydurarak geliştirmeye yönelik hamleler yaparak ilerlemek istiyorum" dedi. Hukukçu bir ailenin 4. nesil hukukçusu olan Gürün, Şirket avukatlığının pek çok alanı kapsadığını belirtti.

ÖNLEYİCİ HUKUK

Avukat Selin Gürün şöyle konuştu: "Şirket avukatlığı yapıyor olmak her hukuk alanında bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. Corpotate law dediğimiz Türkçe'de tam karşılığı olmayan ama içinde ticaret hukuku, sözleşme hukuku, şirketler hukuku, borçlar hukuku gibi alanlarında barındıran danışmanlık verdiğimiz firmanın faaliyet konularıyla ilgili öncelikle önleyici hukuk kapsamında ihtilaf doğmaması için gerekli tedbirlerin alınması akabinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda müvekkilin menfaatine en yararlı şekilde yargılamayı neticelendirme saikiyle hareket etmek. Yani gerek ortaya bir dava çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekse de uyuşmazlık ortaya çıktığında müvekkilin menfaatinin korunacak şekilde yargılamanın yapılmasına katkı sağlanması diyebilirim." İnsanların güven ilişkisine dayalı yaptığı işlerin daha sonra ihtilaf konusu haline geldiğini belirten Selin Gürün, "Daha uyuşmazlık doğmadan hukukçulardan görüş alınması önceliği hukuk kapsamında gerekli tedbirlerin alınması sonradan ortaya çıkabilecek ihtilafların büyük bir oranda önüne geçecektir. Gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen ihtilaf doğabilir ama bu noktada da tedbirli olmanın büyük bir avantajı olur" dedi.

ONLINE EĞİTİMLER

Hukuk üzerine online eğitimler veren Gürün, "15 Şubat'ta Start-up hukuku ile ilgili bir seminer vereceğim. Start-up hukuku da güncel bir konu olup içinde Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku gibi hukukun pek çok alanını içinde barındıran bir alan. Günümüzde aklımızda olan bir fikrin nasıl start-up haline gelip şirketleşeceği, bu fikrin kanun kapsamında nasıl korunacağı, yatırımcıların bu faaliyete katılması ve en sonunda exit ile bu start-up'ın sonlandırılması prosedürlerini konuşacağız" diye konuştu.