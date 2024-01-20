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Haberler Cumartesi Soğuk günlerin sıcak aksesuarları

Soğuk günlerin sıcak aksesuarları

HABER MERKEZİ
Soğuk günlerin sıcak aksesuarları

Kışı hissetmeye başladığımız bu günlerde; birbirinden şık süet tasarımlar, yumuşak dokulu şallar, bereler ve eldivenler ile hem stilinizi yükseltip hem de soğuk havaya karşı koyabilirsiniz. Yumuşak dokulu taba, kahve ve siyah tonlarındaki süet tasarımlar, günün her anında konfor ve şıklığı bir araya getiriyor.

Sezonun trend modelleri, tasarım detayları ile gündüzden geceye her kombini tamamlama vaadi veriyor. Soğuk havaların vazgeçilmezi yumuşak dokulu şallar ve atkılar stilinizi tamamlarken, size rahatlatan bir dokunuş hissettiriyor. Farklı desen ve renk seçenekleriyle kombin özgürlüğü de yaratan tasarımlar, her anınıza uyum sağlıyor. Birbirinden renkli bere ve şapkalarla kışın en soğuk günlerinde bile tarzınızdan ödün vermeden sıcak kalabilirsiniz.

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