Stefania lokma hayrı için 2 bin 500 km yol geldi

Almanya'nın Berlin kentinde pedagog olarak görev yapan 50 yaşındaki Stefania Nangola, geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Dieter Hopf için 2 bin kişilik lokma döktürdü. Stefanie Nangolo'nun eşi ise Nambiyalı bir pedagog olarak koruyucu ailelerdeki çocuklara sosyal hizmet uzmanı olarak hizmet veriyor.

Eşi de Afrika kökenli olan Nangolo, Türkiye'ye tatil için geldiğinde Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile tanıştı.

TÜRKİYE AŞIĞI

Dernek başkan Yardımcısı Beyhan Türkkollu'dan duyduğu lokma hayrından etkilendiği için İzmir'e gelip lokma döktürmeye karar verdi.

Yeni Asır'a konuşan Stefaina Nangola bundan sonra her yıl gelip babası için lokma döktüreceğini söyledi. İzmir Kemeraltı'nda lokma aracı üstünde "Dieter Hopf ruhuna Fatiha" yazını gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Lokma almak için sıraya giren İzmirliler hikayeyi lokmayı Alman vatandaşı 50 yaşındaki Stefaine Nangola'nın elinden alırken öğrendi. Lokma sırasından çıkıp adeta bir Müslüman gibi lokma döktürüp babasının ruhuna Fatiha duasi isteyen Pedagog Nangola ile fotoğraf çektirmek için sıraya giren kadını takdir etti.

Kendisini Türkiye aşığı ve İzmir hayranı olarak tanıtan Stefanie Nangola, 5 yıl önce İzmir Çeşme'ye tatile geldiğinde ilk olarak Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği başkan Yardımcısı Beyhan Türkkollu ile tanıştı. Afrikalı bir ailenin gelini olan Nangola kısa sürecede dernek üyeleri ile yakınlaştı ve arkadaş oldu. Her sene geldiğinde onları ziyaret etti. Alman Nangola Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin her yıl Ekim ayında gerçekleştirdiği Afro-Alman (Joliba, Ayoco) sivil toplum örgütleri ile Afro-Türk ve Afro-Alman aile buluşmalarına da büyük destek veriyor.

İZMİR'DE GÖRDÜM

Türkiye'deki sosyal hayattan, yakın ve samimi insan ilişkilerinden, örf ve adetlerimizden çok etkilenen Nangola, lokma yedikten sonra hayır için yapıldığını öğrendi. Geçtiğimiz yıl ani bir kalp krizi sonucu babasını kaybeden Stefanie Nangola Cuma sabahı Berlin'den uçakla İzmir'e geldi. Kemeraltı'nı çok seven Nangola, günün hemen hemen her saati kalabalık olduğundan babasının hayrına lokma döktürmek için Kemeraltı'nı seçti. Yaklaşık 2 bin kişilik lokma döktüren Nangola, kendi elleriyle lokma İzmirlilere ikram edip babasının ruhu için dua etmelerini ve onun için bir Fatiha okumalarını istedi.