Teknoloji mutsuzluk ve depresyona sürükleyebilir

Teknoloji her zaman düşünüldüğü kadar olumlu gelişmeler sunan ve insan hayatını tamamen kolaylaştıran bir şey değil. Eğer tamamen faydalı olmasını istiyorsak ve gerçekten de amacına hizmet etmesi gerekiyorsa o zaman doğru ve etkili kullanılması gerekiyor. Ama özellikle pandemiden sonra daha çok küçük çocuklarda gördüğümüz bir değişiklik söz konusu. Ellerinde sürekli tablet ve cep telefonları bulunuyor. Aslında bu alışkanlıkların küçük yaşta bu kadar artması onların geleceğini olumsuz etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre teknoloji çocuklar başta olmak üzere yanlış kullanan herkesi depresyona sokabiliyor. Şimdiye kadar yaşanan teknolojik gelişmeleri şöyle bir düşünelim. Tam olarak altın çağı yaşadığımız söylenebilir. Ama ne yazık ki sosyal medyanın yaygın kullanımı, oluşturulma amaçlarının dışına çıkılması ve özellikle sanal oyunlara olan ilginin artması bütün bu süreçleri olumsuz bir yöne döndürüyor.

KULLANIM AMAÇLARI DEĞİŞTİ

INSTAGRAM ilk çıktığı zamanlarda insanların sadece yemeklerini paylaştıkları ve birbirlerini ekledikleri bir platform iken şu anda herkes, attığı adımı paylaşır duruma geldi. Biz evlerimizde oturup para hesabı yaparak ay sonunu düşünürken hiç parasının olmadığını bildiğimiz arkadaşlarımızın yurt dışı tatillerini takip ediyoruz. Peki onlar bunu nasıl yapıyor, insanlar nasıl bu kadar rahat gezebiliyor gibi sorularla kafamızın içini dolduruyoruz. Bir süre sonra ise mutsuz oluyoruz.

'OYUN BİTSİN KALKACAĞIM'

BİR başka sorun ise oyun dünyası. Sanal oyunların sayısı artıkça, çocuk ya da büyük fark etmeksizin çoğu insan bilgisayar bağımlısı oluyor. Buradaki en büyük etken ise sizleri kendine bağlayan ve sürekliliği sağlayan oyun yapıları. Hatta son birkaç yıldır yaşanan boşanmaların çoğu, bir tarafın bilgisayar bağımlılığından kaynaklanıyor. Çünkü artık bilgisayar başından kalkması gerektiğini duyan kişilerin cevabı genelde hep aynı: "Oyun bitsin kalkacağım." Ama o oyun hiçbir zaman bitmiyor. Çoğunlukla savaş ağırlıklı oyunlara ilginin artması da farkında olmasanız da psikolojinizi olumsuz etkiliyor. Sizleri depresyona sürüklüyor ve aklınızın hep orada olmasını sağlıyor. Bu da günlük hayattaki işleri aksatmanıza neden olurken çevrenizdekilerle ilişkilerinizi de kötüye götürüyor, sizi asosyal bir birey haline dönüştürüyor. Eğer böyle biri olmak istemiyorsanız hemen durumun farkına vararak müdahale etmelisiniz.

DOLANDIRICILIK VE KUMAR

En büyük sorunlardan birisi de teknoloji kullanılarak insanların dolandırılması.... Kumar ve bahis siteleri başta olmak üzere insanların paralarını kaptırdıkları çok fazla site bulunuyor. Artık insanlar sanal kumara yönelmiş durumda. Üstelik bahsettiğimiz miktarlar çok küçük değil, ciddi anlamda insanların batmalarına bile sebep olabiliyor. İşte bu durumların önüne geçilmediğinde ve daha fazla hırs yaparak devam edildiğinde depresyon sizi bekliyor. Böyle bir şey yaşamamak da yine sizin elinizde. Bahis ve kumar sitelerinin aslında belli algoritmalarla çalıştığını bilmelisiniz. Sistem, paranızı alıp ilk başlarda kazandırarak sizi daha çok teşvik edecek şekilde hazırlanıyor. Sonrasında ise sizin kazanmamanız için algoritma düzenleniyor ve artık siz bir kaybedensiniz. Bütün bunlar yaşandığında da kişilerde suçluluk duygusu artıyor ve işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

KÜÇÜK BİR NOT: Teknoloji son derece faydalı olsa da kesinlikle kendinizi sınırlamalısınız ve bu sınırın dışına çıkmamalısınız. Çünkü sanal dünyada hiçbir şey görüldüğü gibi değil.