Quasimodo ile Esmeralda aşkı yeniden sahnede

Üç sezondur seyirciyle buluşan, güzel çingene kızı "Esmeralda" ile kambur kilise zangoçu "Quasimodo"nun ölümsüz aşkını anlatan "Notre Dame'ın Kamburu" balesi İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından Şubat ve Mart aylarında yeniden sahnelenecek.

Seyirciden büyük beğeni alan, Victor Hugo'nun aynı adlı romanından esinlenen balenin müzikleri Cesare Pugni'ye, müzik düzenlemesi Bujor Hoinic'e ait. Notre Dame'ın Kamburu" balesinin koreografisi ve librettosu Göksel Armağan Davran ve Ahmet Volkan Ersoy'un imzasını taşıyor.

GÖRKEMLİ MAKYAJ VE DEKOR

Orkestra Şefinin Tolga Taviş olduğu eserde dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını ise Gülay Korkut üstlenecek. Eserde, birçok fiziksel eksikliğe ve çirkinliğe sahip olmasıyla karakterize edilen zangoç Quasimodo'nun üç saat süren makyajı ve eserin dönemine uygun görkemli dekorları da izleyiciye görsel şölen yaşatacak. 1, 3, 6, 8, 10 Şubat 2024 ve 2, 4, 6 Mart 2024 tarihlerinde Bornova KSM Necdet Aydın Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak olan Notre Dame'ın Kamburu balesinin biletleri ve sezon programı ile ilgili detaylı bilgiye izmirdob sosyal medya hesaplarından ve operabale.gov.tr web sayfasından ulaşılabilecek.

PARİS'TE BİR 15. YÜZYIL HİKAYESİ

"Notre Dame'ın Kamburu" eseri, 15. yüzyılda Paris'te yaşayan Quasimodo adlı çirkin ve kambur olduğu için halk tarafından dışlanan bir adamın hikayesini anlatır. Notre Dame Katedrali'nin papazı, Quasimodo'yu kiliseye alarak onu dış dünyaya kapatır ve kendi hizmetinde kullanmaya başlar. Esmeralda isimli çingene güzelinin şehre gelmesiyle bir anda her şey değişir. Quasimodo ve papazın Esmeralda'ya aşık olmasıyla olaylar karışık bir hal alır.