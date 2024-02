Drone teknolojisinde siber güvenlik

Çok eski zamanlarda cep telefonları bile üretilmemişken, 'drone'ların ya da yapay zekanın bu kadar gelişebileceğini kim düşünebilirdi ki? Bütün bunlar çok kısa süre içerisinde yaşanırken şu anda teknolojinin hızına yetişmek mümkün değil. Teknoloji firmaları başta olmak üzere bütün üretici firmalar, gelişmelere ayak uydurmak zorunda... Eğer bu hıza yetişemezlerse rekabet ortamında ayakta kalamazlar. Filmli fotoğraf makinelerinden cep telefonu kameralarına geçiş yapılırken artık video çekimler için bile 'drone'lar kullanılıyor. Peki drone gerçekten hayatımızı ne kadar kolaylaştırıyor?

HER SEKTÖRDE

'Drone'lar akla gelebilecek her sektörde kullanılıyor. Çiftçiler, kamu güvenliği, inşaat ve ulaşım gibi farklı alanlarda kullanılıyor. Havada uçan bu veri toplayıcı cihazları çok fazla fayda sağlıyor. Olası maliyetleri azaltmaları, zaman kazandırmaları ve verimliliği artırmalarının yanında en önemlisi insan hayatı kurtarma özellikleridir. Özellikle son yıllarda dünya genelinde doğal afetler meydana geldiğinde drone kullanımının ne kadar yaygın olduğunu görüyoruz. Teknolojinin geldiği bu noktada aslında 'drone'lar göründüğünden daha fazlasını ifade ediyor diyebiliriz. Öte yandan 'drone'ların bu özellikleri potansiyel olarak tehlikeli çalışma ortamlarında iş kazalarını önlemesinin de çok ötesinde.

KOLAY HEDEFLERDİR

EN önemli noktalardan birisi de siber güvenlik. Teknolojinin olduğu her yerde siber güvenlik önlemlerinin de mutlaka alınması ve düzenlenmesi gerekiyor. Siber güvenlik uzmanları, 'drone'ların saldırıya uğramasına ve dışarıdan komuta edilebilme ihtimaline karşı çalışmalar yürütüyor. Çünkü asıl amaçları veri toplamak olan dronelar eğer ele geçirilirse ciddi sorunlar yaşanabilir. Küçük boyutlu ve kullanışlı bir yapıya sahip olsa dahi uçuşa geçtiği andan itibaren "hacker"lar için kolay bir hedef haline geliyor. Bu

sebeple de önlemlerin çok iyi alınması gerekiyor.

İZİN ALINMALI

Aslında 'drone'lar çok farklı amaçlar için kullanılıyor olsa da temel amaçları ve görevleri veri toplamaktır. Havadan yapılan bu çekimler bizim gördüğümüzün de fazlasını anlatıyor. Dronelar; şirketlerin bilgiye en hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaşabilmelerine yardımcı oluyor. Drone teknolojisine genel olarak baktığımızda sanayi devriminin ilk başarı hikayesi örneği olabilecek özelliklere sahip. Eğer doğal bir afet söz konusuysa ya da genel bir gözlem yapılması gerekiyorsa ilk başvurulan teknoloji drone teknolojisi oluyor. Buna ek olarak bilinmesi gereken bir başka durum da droneların her yerde kullanılamayacağı. Çünkü ilk zamanlar sadece belli firmalar kullanırken artık kişiler de eğitimini alarak bütçesine uygun bir drone ile çekim yapabiliyor. Ama bunun için de belli yerlerde kullanması gerekiyor. Çünkü drone her ne kadar işe yarayan bir ürün olsa da bir o kadar da tehlikeli. Her şeyden önce kişisel hayatı çekemezsiniz ve müdahale edemezsiniz. Bu sebeple yapılan çekimlerde başkalarının özel hayatını korumak adına izin alınması gerekiyor.

KARGO TAŞIMACILIĞI

Drone teknolojisi aslında oldukça farklı ve derin bir teknoloji. Zaman içerisinde kullanımı yaygınlaştıkça firmaların tamamen drone çekimlerine ve teknolojisine yöneleceğini söylemek mümkün. Çünkü ancak bu teknolojileri sistemlerine entegre eden, onları tanıyan ve olabildiğince kullanan şirketler ayakta kalabiliyor. Öte yandan drone ile ilgili şöyle bir ipucu da verelim: Yakın bir gelecekte kargo taşımacılığı tamamen drone ile yapılabilir. İlk olarak savaş lojistiği operasyonları için test edilmeye başlanan kargo droneları; tıbbi malzeme taşımacılığı için hizmet vermek üzere test aşamasını tamamlamaya da çok yakın. Yapılan araştırmalara göre tüketiciler bu yeni kargo taşıma türüne sıcak bakıyor.