Evde sürdürülebilir yaşamın sırrı: Tasarruf

Hal böyle olunca tasarruf hayatımıza geri döndü ama adı da değişti. Şimdi ise çevreci yaklaşımla enerji, su, zaman tasarrufu yapmak ve geri dönüşüm yani sürdürülebilir yaşamak çok ama çok moda!

SU, ENERJİ VE ZAMAN

■ Bulaşıklarınızı asla akan bir musluğun altında yıkamayın. Bulaşık makineniz varsa, mümkün olduğunca sık kullanın, çünkü bir bulaşık makinesi her yıkamada yalnızca 12 litre su kullanır, elde yıkamak ise her iki dakikada bir aynı miktarı kullanır! En az 5 tabağınız olduğu sürece, elde yıkamaya kıyasla makinede yıkayarak daha fazla su, enerji ve zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz!

■ Bulaşıklarınızı makinenize dizmeden önce ön yıkama yapmayın, bir fırça yardımı ile kalıntıları sıyırmak yeterli olacaktır.

■ Mutfak pencerelerinize panjur taktırmak da iyi bir fikir olabilir. Panjur, kış günlerinde soğuğu, yazınsa sıcağı uzak tutarak, soğutma ve ısıtma masraflarını azaltır hem doğalgaz hem de elektrik faturalarınızı düşük tutar.

FIRINDA İKİ YEMEK BİRDEN

■ Yemek pişirirken hali hazırda ısınmış bir fırının enerjisini boşa harcamayın. İki yemeği aynı anda pişirmeyi düşünün. Mesela fırında et yemeği yapıyorsanız, eti pişirirken fırına sebzeleri de atabilirsiniz. Hem sebzeler fırında besin değerlerini daha iyi korur hem de ayrı ayrı pişirmenin getireceği enerji sarfiyatından kurtulursunuz. Eğer fırında tatlı yapıyorsanız, alt kata patatesleri kabuklu koyabilirsiniz. Akşam yemeğindeki püre için hazır olurlar

■ Günün yemeklerini önceden planlayın. Sos, çorba veya pilav gibi büyük miktarlarda saklanabilir gıdaları küçük porsiyonlara ayırarak dondurun.

■ Yiyecekleri mikrodalga fırında çözdürmek yerine oda sıcaklığında veya buzdolabında çözdürerek elektrikten tasarruf edin.

■ Sadece ihtiyacınız olan kadar su kaynatın. Su ısıtıcısını aşırı doldurmayın ve haşlama yemekler için her zaman mümkün olan en küçük tencereyi kullanın. Çok fazla su ve enerji tasarrufu yapacaksınız. Tencereleri daima bir kapakla kapatmayı unutmayın.

ÇAMAŞIRLARI BİRİKTİRİN

■ Giysilerinizi soğuk suyla veya 30 derecede yıkayın. Çamaşır yıkarken kullanılan enerji, çamaşırlarınızın çevresel ayak izinin yüzde 65'i demektir ve düşük sıcaklıkta yıkamak bu enerjiden yüzde 35'e kadar tasarruf sağlayabilir.

■ Çamaşırları biriktirerek yıkayın. Çamaşır sepetiniz dolana kadar beklediğinizde gereksiz enerji ve su israfını önlemiş olursunuz. Aynı şekilde çamaşır makinenizi aşırı doldurmamaya da dikkat edin.

■ İmkanınız oldukça, kurutma makinesi yerine çamaşırlarınızı asarak kurutun. Çamaşır kurutma makinesi yüksek oranda enerji tüketir, bu nedenle asarak kurutma elektrik faturalarınızı azaltır ve temiz çamaşırlarınıza tazelik kokusu katar.

LED AMPULLERE GEÇİŞ

■ Pencerelerde çift cam ve sızdırmaz özellikli olanları tercih edin.

■ Binalarda mantolama yöntemi ısı yalıtımı için iyi bir çözüm olabilir.

■ Hava sıcak olduğunda ısının içeri girmesini engellemek için perdeleri, panjurları ve pencereleri kapalı tutun, sadece soğuk gece havasını içeri almak için akşamları açın.

■ Soğuk havalardaysa, güneş olduğunda perdeleri açın ve evin doğal olarak ısınmasını sağlayın.

■ Evinizin her yerinde LED ampullere geçin. En az yüzde 75 daha az enerji kullanırlar ve 25 kat daha uzun süre dayanırlar.

■ Battaniye ve örtülerden yararlanın. Yerlerde mümkünse halı veya kilim kullanın.

■ Gün içerisinde evde olmadığınız zamanlarda kombiyi kapatmak yerine düşük ısıda çalıştırmaya devam etmek çoğu kombi türü için daha verimli bir ısınma yöntemidir.

■ Petek temizliğine dikkat etmek, peteklerin arkasında ısı kaybı olmaması için yalıtım plakaları kullanmak, peteklerin üstünü-önünü kapatmamak, düzenli olarak kombi ve radyatör bakımı yaptırmak yakıt tasarrufu konusunda yardımcı yöntemler olarak sıralanabilir.

SUYU KOVADA BİRİKTİRİN

■ Saç kurutma makinesi kullanmaktan kaçının. Saçınızı akşam erkenden yıkayın ki doğal olarak kuruması için zamanınız olsun.

■ Banyo yerine, duş seçin ve suyun altında saatler geçirmeyin.

■ Düşük akışlı bir duş başlığı kullanmak, her yıkanmada daha da fazla su ve enerji tasarrufu sağlayacaktır.

■ Tüm geri dönüştürülebilir ambalajları "dönüşüm kutularına" atın. Farkında olmasanız da birçok banyo ambalajı geri dönüştürülebilir.

■ Dişlerinizi fırçalarken suyu açık tutmak, her fırçaladığınızda ayda fazladan 15 litre su harcamanıza neden olabilir.

■ Banyo yapmak veya duş almak için akan suyun ısınmasını mı bekliyorsunuz? Musluktan çıkan soğuk suyu kovada toplayın ve ev bitkilerinizi sulamak için veya temizlikte kullanın.

MEVCUT OLANI KULLANIN

■ Koltuklarınızın ya da sandalyelerinizin döşemelerini değiştirirken keten, pamuk gibi doğal malzemelerden üretilen kumaşları ve doğal kauçuk gibi çevre dostu dolgu malzemelerini tercih edebilirsiniz.

■ Yeni bir dekorasyon ürünü satın alırken plastik ambalaja sahip olanlar yerine karton veya kâğıt ile paketlenen ürünler arasından seçim yapabilirsiniz. En çevre dostu yöntemin mevcut olanı kullanmak olduğunu unutmayın. Evinizde plastik dekoratif objeler varsa başka türlü değerlendirmenin yollarını düşünebilirsiniz.

■ Bitkiler için plastik saksılar yerine toprak ya da seramik saksılar kullanabilirsiniz.

DEKORASYONDA DA TREND SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK!

Sürdürülebilirlik kavramı, yaşamımızın her noktasına sirayet etmeye devam ediyor. Son günlerde ise özellikle yüksek tekstil ve ahşap ürünü kullanımları sebebiyle doğaya zarar veren eşyalarımızdan olan mobilyalar için de sürdürülebilir teknikler geliştirildi. Yeni çıkan sürdürülebilir mobilya malzemeleri oldukça dikkat çekici. Bildiğiniz üzere sürdürülebilirlik kavramı, doğaya verilebilecek en az zararla insan yaşamını idame ettirmek anlamına geliyor. Sürdürülebilir mobilya ise tasarımda ve üretim sürecinde sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetilerek ekolojiye minimum zarar verilmesini amaçlayan bir üretim yöntemidir denebilir. Sürdürülebilir mobilya tasarımının temel ilkelerini şöyle özetleyebiliriz:

■ Lokal malzeme kullan.

■ Yenisini alma, geri dönüştür.

■ Kaliteli bir tasarım süreci ile gereksiz malzeme kullanımından kaçın.

■ Ürünleri başlangıcını ve sonunu düşünerek tasarla, geri dönüşüme destek ver.

■ İşçi ve işveren arasındaki Her ürünün ekolojik etkilerini istatiksel olarak ortaya koy.

KULLANILAN MALZEME ÖNEMLİ

Sürdürülebilir mobilya tasarımında geri dönüştürülmüş ve lokal malzemeler büyük önem taşıyor. Bu anlamda özellikle atıl durumdaki ahşap parçaların işlenerek yeniden kullanılması, keçe gibi unutulmaya yüz tutmuş eski tekstil ürünlerinin yeniden hayata döndürülmesi çok önemli. Ayrıca sürdürülebilir mobilya üretimindeki en önemli noktalardan biri yeni plastik kullanımının olabildiğince azaltılması. Estetik olarak da birçok mobilya için uygun olan cam ise tercih edilen malzemelerden bir diğeri. Ayrıca camın geri dönüşüme olan uygunluğu, bu malzemeyi sürdürülebilir mobilya tasarımının vazgeçilmezleri arasına sokuyor. Sürdürülebilir mobilya malzemelerinin başını keçe, atık kağıtlar, atık ahşaplar, yeniden işlenen plastikler, yeniden işlenmiş cam, hasır ve mukavva çekiyor.