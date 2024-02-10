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Haberler Cumartesi Fiyonklarla tatlı bir geçiş

Fiyonklarla tatlı bir geçiş

Fiyonk deyince akıllara süslü ve zarif kız çocukları gelir. Saçını ya da elbisesini fiyonklarla süslemek eskiden sadece çocuklara özgü olsa da şu anda bu aksesuar bir stil ikonuna dönüşmek üzere. Bu sezon pek çok büyük tasarımcının koleksiyonunda yer alan fiyonklar çok geçmeden sokağa da çıkar!

FULYA TANYOL
Fiyonklarla tatlı bir geçiş
Farklı moda haftalarında birçok büyük tasarımcı koleksiyonlarında dev fiyonklar kullandı. Bu yüzden fiyonkları gelecek yıl elbiseleri farklı tasarımlarla süslerken görebiliriz. Özellikle de bu sezon fiyonk süslemeler Londra merkezli Simone Rocha'dan ekstra uzun kurdeleli saç aksesuarları yaratan Balmain'a kadar birçok tasarımcının yakın markajındaydı. Hem kıyafette hem de aksesuarlarda yerini alan fiyonklar hemen hemen her kombininize uyum sağlayarak fiyonk kondurarak anında şıklık oranını yükseltebilirsiniz. Günlük kombinlerinizden gece kombinlerinize kadar tercih edeceğiniz fiyonk detayı önümüzdeki senede moda olmaya devam edecek gibi duruyor.
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