Fiyonklarla tatlı bir geçiş

Farklı moda haftalarında birçok büyük tasarımcı koleksiyonlarında dev fiyonklar kullandı. Bu yüzden fiyonkları gelecek yıl elbiseleri farklı tasarımlarla süslerken görebiliriz. Özellikle de bu sezon fiyonk süslemeler Londra merkezli Simone Rocha'dan ekstra uzun kurdeleli saç aksesuarları yaratan Balmain'a kadar birçok tasarımcının yakın markajındaydı. Hem kıyafette hem de aksesuarlarda yerini alan fiyonklar hemen hemen her kombininize uyum sağlayarak fiyonk kondurarak anında şıklık oranını yükseltebilirsiniz. Günlük kombinlerinizden gece kombinlerinize kadar tercih edeceğiniz fiyonk detayı önümüzdeki senede moda olmaya devam edecek gibi duruyor.