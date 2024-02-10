Müzik dünyasına yeni şarkılar

Müzik dünyası her daim yeni bir şarkı ya da yeni bir ses ile buluşuyor. Bu haftanın yeni çıkan albüm ve şarkıları dinleyiciye yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor... Maya Perest, yeni şarkısı "Bana Sor"u bu hafta dinleyiciyle buluşturdu. Özgünlüğüyle de dikkatleri üzerine çekecek şarkı bir anlamda film müziklerini andıran bir altyapı ve halk müziği tarzındaki bestenin harmanı olma özelliği taşıyor.

KÜLT ŞARKIYA YENİ YORUM

Genç yeni nesil şarkıcılar arasında kendisine sağlam bir kariyer yapmayı başaran ve her geçen gün kitlesini artırmaya devam eden Melis Fis, yeni bir cover şarkıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. İlk albümü olmasına rağmen "Melodram" ile 23 Milyon dinlenme sayısına ulaşan Melis Fis, şimdi de

'Dön Desem' adlı şarkıyla cuma günü Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Kendi yazıp ve bestelediği parçalar dışında şimdi de Özcan Deniz'in kült şarkısındaki yorumu ile de çok beğenilen Melis Fis'e, bu şarkıda düzenlemede de imzası bulunan Tarık İster eşlik ediyor.

Başarılı sanatçı Berkay Altunyay, ilk EP'sinden ikinci şarkı olan "Sana Söz"ü ise bu hafta dinleyicilerine sundu. "Sana Söz" 9 Şubat itibarıyla tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. Yetenekli sanatçı Işıl Ayman, yakın zamanda yayınladığı ve Spotify Viral 50 listesinde 2 numaraya kadar yükselen "Böyle Sevmek Olmaz ki"nin ardından; yine güçlü sound'la desteklediği single serisinin ikinci şarkısı "Karanlıklarda Sevemem Seni" ile dinleyiciyle buluştu. Revart, uzun süreli sessizliğini "Bir Daha" ile sonlandırıyor. "Yarım Kalır", "Hatırla" ve "Madem" ile müzikseverlerin radarına girmeyi başaran rap Revart uzun bir aranın sonunda "Bir Daha" ile sevenlerinin karşısına çıktı.