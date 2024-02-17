Beyazperdede bu hafta

Kral Şakir: Devler Uyandı

Çocukların ve animasyon tutkunlarının favorilerinden Kral Şakir serisinin yeni filmi Kral Şakir: Devler Uyandı, Şakir ve ailesinin teknoloji ile mücadelesini konu ediniyor.

Bir keşif gezisinde keşfedilen, kötü bir taşın içerisine hapsedilen kötü bir savaşçı ünlü bir teknoloji firmasının sahibi Harun'un içine girer. Harun'un yarattığı teknolojik orduyu dünyayı ele geçirmek için kullanır. Şakir ve ailesi de kötü niyetli savaşçının amacına ulaşmasını engellemek için zorlu bir maceraya atılır.

Zaferin Rengi

Senaristliğini ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği Zaferin Rengi, Fenerbahçe futbol takımının Harington Kupası kapsamında karşı karşıya geldiği Birleşik Krallık işgal kuvvetleri karma futbol takımına karşı elde ettiği zaferi konu ediniyor. Film, 1919 yılında İstanbul'u işgal eden düşman kuvvetlerine karşı örgütlenen insanların Anadolu'da başlattıkları direnişi, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor başarılarından olan General Harington Kupası efsanesinin etrafında anlatıyor.

Madame Web

Haftanın bilim kurgu filmlerinden Madame Web, hayatlarını tehdit eden bir tehlikeden kurtarmaya çalışan, ileride farklı süper kahramanlara evrilecek üç genç kadının hikayesini konu ediniyor. Sezgisel yeteneklere sahip, paramedik bir sağlık görevlisi olan Cassandra, gelecekte gerçekleşecek olan olayları görmeye başlar. O, geçmişiyle ilgili ortaya çıkan gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken, kendisi gibi güçlü yeteneklere sahip olan iki kadınla ilişki kurar. Hayatlarını tehdit eden bir maceradan kurtulmaya çalışan üç genç kadın, başarılı olabilirlerse ileride farklı süper kahramanlara evrilecektir.

C Takımı

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın, yönetmenliğini Bora Onur'un yaptığı, senaryosunu Barış Başar'ın kaleme aldığı C Takımı, 30 yıldır arkadaş olan altı kişinin yaşadığı maceraları konu ediniyor. İntikam almak için gruba dahil edilen eski mahalle kabadayısı hırsız Necmi, grubun planlarını bozar. Yolun sonunun nereye varacağından bihaber olan grup, kimi zaman engebeli kimi zamansa kolay geçen bu yolculukta kendilerini türlü maceraların içerisinde bulurlar.

Hatıran Yeter

Senaristliğini ve yönetmenlliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği Hatıran Yeter, duyma ve konuşma engelli Baha ve Yeşim'in hayatın farklı engellerine çarpan aşkını konu ediniyor. Çocukluğu yaşıtlarına göre oldukça zorlu geçen ve yalnız kalan Baha'nın hayatı kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Birbirlerine aşık olan çiftin önünde aşmaları gereken büyük engeller vardır. Baha, aşklarının meyvesi olan kızları Yeşim'e kavuşmak için büyük mücadeleler vermek zorunda kalacaktır.

Bob Marley: One Love

Film, sevgi ve birlik mesajlarıyla nesillere ilham olan Bob Marley'in hayat hikayesini ve müziğini konu ediniyor. Hayatı boyunca türlü engellerle karşı karşıya kalan Bob Marley'in zorlukların üstesinden gelme konusundaki güçlü öyküsünün anlatıldığı filmde, Bob Marley'in devrim niteliğinde olan müziğinin arkasında yatan hikayesi gözler önüne seriliyor.