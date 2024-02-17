Dijital oyunlar artık kazanç kapısı

ARTIK oyun oynamak kendi başına bir meslek ve hatta sadece bununla ilgili çalışmalar yapan bir sektör bulunuyor. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe her alana yayılıyor ve aklımızın ucundan bile geçmeyen yerlerde karşımıza çıkıyor. Bunlar arasında son zamanların en popüler olanı da oyun sektörü. Küresel pazarlara giden yolda öne çıkan oyun sektörü firmaları diğer rakiplerini geçmelerini sağlıyor. Peki bunu nasıl yapıyor?

MESLEK HALİNE GELDİ

DİJİTAL oyun sektörü aslında, oyunların çevrimiçi bir alanda oynandığı ve hatta oyun oynamak için başka kişilere gerek kalmadan, bilgisayarlara indirilebilen bir sistemi ifade ediyor.

Genç yeteneklerin yetişmesine ve yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesine imkan veren bir alan olarak önemli bir potansiyele sahip. Dijital ya da video oyun sektörü, son yıllarda hızla giderek daha fazla harcama yapılan bir sektör. Bu sektör gelişmeye devam ediyor ve beraberinde oyun tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Gerçek oyuncu olanlara sadece oynamak yetmiyor. Bunu bir meslek haline getirenler ve canlı yayınlarla oyun oynayarak para kazananların sayısı bir hayli fazla. Kendine güvenen kişilerin yeni kazanç kapıları haline gelen dijital oyun sektörü kesinlikle incelenmesi gereken bir alan. Mobil oyunlarla birlikte yaşanan bu gelişme, önce küçük cihazlara ardından da kocaman monitörlere geçilmesini sağladı.

ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

YILLAR geçtikçe oyun oynayan ve sektöre katılan firmaların sayısında da ciddi bir artış gözlemlendi. Örneğin, 2012 yılında yüzde 18'lik yer kaplayan mobil oyunların 2020 yılında yüzde 57 seviyesine ulaştığı belirlendi. Öte yandan son iki yılın da verileri göz önüne alındığında bu oranın ortalama yüzde 65'e çıktığı da belirtildi. İşte bu şekilde durmadan ilerleyen sektör, ciddi bir başarıya imza atıyor. Bunlara dikkat ettiğimizde dijital oyun sektörünün pazar büyüklüğü bugüne kadar küresel ticarette görülmemiş bir artış eğiliminde demek doğru olacak.

MOBİL CİHAZLAR GELİŞİYOR

ÖZELLİKLE son 5 yıldır gelişme hızını artıran mobil oyunlar, günümüzde hemen hemen herkesin tercih ettiği bir dijital oyun kategorisi. Bunun başlıca nedeni ise mobil oyunların birçoğunun tamamen ücretsiz kullanıcıya sunuluyor olması. Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşması ve buna paralel mobil cihaz sahipliğinin artması sonucunda Türkiye'de de oyun sektörü hızlı bir gelişme kaydetti. Bu durum, hem kullanıcı hem de oyun geliştiricilerin sayısı ve niteliği bakımından kendini gösteriyor. Aynı zamanda elde edilen bu veriler de son derece önemli. Hatta toplam oyun hasılatının da 830 milyon dolara yükseldiğini söylemek gerekiyor. Bu miktar son miktarı yansıtmıyor olsa da daha fazla olduğunu bilmelisiniz.

STRATEJİ VE REKABET

KORONAVİRÜSÜN yol açtığı pandeminin etkisiyle gelen kısıtlamalarla beraber, birçok insanın ilgi odağı oyun sektörü oldu demiştik. Özellikle strateji ve rekabet üzerine kurulu oyun türleri Türkiye'de en çok tercih edilen oyun sektörünün başında yer alıyor. Türk yapımı olmayan, Dünya oyunlarına örnek verilmesi gerekirse PUBG Mobile, Mobile Legends, Fortnite, Call Of Duty'i söylemek gerekiyor. Oyun sektörü çoğu zaman gençleri şiddete ve vahşiliğe itiyor olmasından dolayı aileler tarafından çok fazla takdir edilmiyor. Bu yüzden içeriği savaş olan oyunlar da ebeveynlerin kara listelerinde yer alıyor.